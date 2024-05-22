Партизаны в Крыму зафиксировали оккупантов из Ленинградского военного округа (фото)

В Джанкое заметили военных из Ленинградской области. Их перебросили туда за 2,5 тыс. км.

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В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму были замечены российские военные и техника с опознавательными знаками Ленинградского военного округа. Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"В ходе разведки Джанкоя агенты движения выявили переброску воинских подразделений из Ленинградского военного округа", — говорится в сообщении.

Не исключено, что из-за больших потерь в районе Крынок Херсонской области Минобороны РФ вынуждено задействовать все возможные ресурсы для компенсации потерь в живой силе и технике, предполагают в "Атеш".

Стоит отметить, что ЛенВО был расформирован в 2010 году и снова создан в 2024 году на фоне вступления Финляндии в НАТО. Штаб округа расположен в Санкт-Петербурге, то есть примерно за 2,5 тыс. км от Джанкоя.

Напомним, 16 мая партизанское движение "Атеш" сообщило, что в Крыму было попадание в главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек", где хранились снаряды и ракеты для вражеских самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Также "Атеш" сообщало, что российская армия на территории временно оккупированного Крыма и других неподконтрольных Украине территориях испытывает дефицит в технике и топливе.

Кроме того, в апреле крымские партизаны обнаружили системы российских ПВО в Севастополе, которые оккупанты разместили возле жилых домов, а также на окраинах и в пригороде.