В Севастополе оккупанты начали размещать ПВО рядом с жилыми домами, — "Атеш" (видео, фото)

15 апреля местные паблики сообщили о звуках взрывов в Севастополе. Россияне сразу перекрыли Крымский мост, подняли в воздух штурмовую авиацию и вертолеты. Сначала РФ заявила об атаке ракетами Storm Shadow и якобы успешной работе ПВО, а впоследствии "оккупационные" власти отметили, что это были военные учения.

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Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" в понедельник, 15 апреля, обнаружили системы российских ПВО в Севастополе, которые оккупанты разместили возле домов жителей города, на окраинах и в пригороде. Об этом сообщает "Атеш" в собственном телеграм-канале.

"Россияне не стесняются размещать ракетное вооружение непосредственно возле домов местного населения, чем подвергают их опасности", — говорят партизаны.

Фото: Скриншот

Как отмечают "атешевцы", таких точек дислокации ПВО уже найдено несколько, однако точные координаты и более подробную информацию движение сопротивления передало непосредственно соответствующим украинским спецслужбам.

"Так называемый "русский мир" приносит только смерть, репрессии и разрушения. Крымчане выступают против российской оккупации и активно борются за свою свободу в рядах "Атеш", — отметили украинские патриоты.

Напомним, что утром 15 апреля крымские телеграм-каналы сообщили о "хлопке" во временно оккупированном Севастополе. Россияне сразу перекрыли Крымский мост, подняли в воздух штурмовую авиацию и вертолеты. Сначала РФ заявила об атаке ракетами Storm Shadow/Scalp и якобы успешной работе ПВО. Впоследствии "оккупационные" власти отметили, что это были военные учения.

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Ракеты атакуют полуостров: в Крыму взрывы, есть попадание в воинскую часть ВС РФ, — "Атеш" (видео)

Напомним, Фокус 11 апреля писал, что президент Владимир Зеленский пообещал разрушить Крымский мост и другие инфраструктурные объекты РФ, в частности аэродромы, на временно оккупированных территориях.

Накануне, 10 апреля, Фокус сообщал, что представитель Одесской ОГА Сергей Братчук заметил: россияне снова начали заниматься обороной Крымского моста и пытаются усилить в этом регионе систему ПВО.