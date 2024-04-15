У Севастополі окупанти почали розміщувати ППО поряд з житловими будинками, — "Атеш" (відео, фото)

15 квітня місцеві пабліки повідомили про звуки вибухів у Севастополі. Росіяни відразу перекрили Кримський міст, підняли у повітря штурмову авіацію і гелікоптери. Спочатку РФ заявила про атаку ракетами Storm Shadow і нібито успішну роботу ППО, а згодом "окупаційна" влада зауважила, що це були військові навчання.

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Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" у понеділок, 15 квітня, виявили системи російських ППО у Севастополі, які окупанти розмістили біля будинків мешканців міста та на околицях і у передмісті. Про це повідомляє "Атеш" у власному телеграм-каналі.

"Росіяни не соромляться розміщувати ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку", — кажуть партизани.

Фото: Скріншот

Як зазначають "атешівці", таких точок дислокації ППО вже знайдено декілька, однак точні координати і детальнішу інформацію рух спротиву передав безпосередньо відповідним українським спецслужбам.

"Так званий "російський світ" приносить лише смерть, репресії та руйнування. Кримчани виступають проти російської окупації та активно борються за свою свободу у лавах "Атеш", — наголосили українські патріоти.

Нагадаємо, що вранці 15 квітня кримські телеграм-канали повідомили про "бавовну" у тимчасово окупованому Севастополі. Росіяни відразу перекрили Кримський міст, підняли у повітря штурмову авіацію і гелікоптери. Спочатку РФ заявила про атаку ракетами Storm Shadow/Scalp і нібито успішну роботу ППО. Згодом "окупаційна" влада зауважила, що це були військові навчання.

Важливо

Ракети атакують півострів: у Криму вибухи, є влучання у військову частину ЗС РФ, — "Атеш" (відео)

Нагадаємо, Фокус 11 квітня писав, що президент Володимир Зеленський пообіцяв зруйнувати Кримський міст та інші інфраструктурні обʼєкти РФ, зокрема аеродроми, на тимчасово окупованих територіях.

Напередодні, 10 квітня, Фокус повідомляв, що представник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив: росіяни знову почали опікуватися обороною Кримського мосту і намагаються посилити у цьому регіоні систему ППО.