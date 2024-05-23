Бояться диверсантів: на окупованому Донбасі заборонили носити форму "поліцейським", — ЦНС

У Центрі нацспротиву наголосили, що окупанти не можуть виконати план кремля по російській паспортизації українців на ТОТ.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупаційна влада заборонила "поліцейським" носити форму у вільній від роботи час, оскільки бояться, що на них скоюватимуть напади. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях через страх підпілля окупанти заборонили місцевим поліцаям ходити у формі у вільний від чергування час", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС пояснили, що цим рішенням окупаційна влада визнала, що, попри заяви пропаганди про підтримку місцевого населення на "референдумах", вона знає реальне положення справ, та діють враховуючи на це.

"Співробітники так званих "МВС" мають ходити в цивільному, аби не наражати себе зайвий раз на небезпеку "диверсійних груп", — зазначили в Центрі нацспротиву.

Крім того, в ЦНС наголосили, що окупанти не можуть виконати план кремля по російській паспортизації українців на ТОТ.

"Через таку невдачу міністерство злочинів РФ дозволило українцям без відповідного документа перебувати на окупованій території без обмеження терміну. Щоправда, за умови виконання дактилоскопічної процедури, фотографування та медичного обстеження. Такий документ необхідно отримати до 31 грудня 2024 року. У іншому випадку – депортація", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Центр національного спротиву повідомив, що на території російського Поволжя розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів.

15 травня ЦНС заявив, що російські окупаційні війська змушені збільшувати кількість приміщень під морги. Часто ними стають непристосовані для цього будівлі без відповідного обладнання.