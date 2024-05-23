"Перевіряють на лояльність": у Поволжі будують фільтраційні табори для українців, — ЦНС

За даними підпілля, від початку повномасштабного вторгнення Кремль почав вибудовувати цілу систему таборів для фільтрації. Це необхідно противнику для того, щоб створити базу даних жителів захоплених регіонів.

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На території російського Поволжя розгорнули масштабне будівництво фільтраційних таборів. Водночас противник стверджує, що вони створюються для дітей-піонерів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, табори мають вигляд швидкомонтованих модульних будиночків і вміщуватимуть у себе сотні так званих відвідувачів. Зокрема йдеться про мешканців окупованих територій України, яких противник депортував зі своїх рідних регіонів.

"Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також за її допомогою намагаються створити базу даних жителів окупованих територій", — ідеться в повідомленні.

Окремо в Центрі національного спротиву додали, що останнім часом з боку противника спостерігається посилення фільтраційних заходів, від яких продовжують страждати люди. Особливо це стосується південних регіонів, які противник тимчасово і незаконно взяв під свій контроль.

Нагадаємо, 1 травня повідомлялося, що окупанти прагнуть замінити жителів трьох сіл окупованої Херсонщини громадянами Росії. За інформацією місцевого підпільного руху, окупанти намагаються виселити мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки.

23 жовтня 2023 року повідомлялося, що ЗС РФ в окупації репресують навіть дітей, про що заявляв голова Запорізької ОВА. За словами Івана Федорова, під час фільтрації школярів використовують ті самі методи, що й на дорослих. Противник повністю оглядає особисті речі мирного населення, аж до встановленої на телефоні мови.