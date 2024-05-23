"Проверяют на лояльность": в Поволжье строят фильтрационные лагеря для украинцев, — ЦНС

По данным подполья, с начала полномасштабного вторжения Кремль начал выстраивать целую систему лагерей для фильтрации. Это необходимо противнику для того, чтобы создать базу данных жителей захваченных регионов.

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На территории российского Поволжья развернули масштабное строительство фильтрационных лагерей. При этом противник утверждает, что они создаются для детей-пионеров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, лагеря выглядят в виде быстровозводимых модульных домиков и будут вмещать в себя сотни так называемых посетителей. В частности речь идет о жителях оккупированных территорий Украины, которых противник депортировал из своих родных регионов.

"Кремль выстраивает систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность оккупационной власти. Также с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий", — говорится в сообщении.

Отдельно в Центре национального сопротивления добавили, что в последнее время со стороны противника наблюдается усиление фильтрационных мер, от которых продолжают страдать люди. Особенно это касается южных регионов, которые противник временно и незаконно взял под свой контроль.

Напомним, 1 мая сообщалось, что оккупанты стремятся заменить жителей трех сел оккупированной Херсонщины гражданами России. По информации местного подпольного движения, оккупанты пытаются выселить жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки.

23 октября 2023 года сообщалось, что ВС РФ в оккупации репрессируют даже детей, о чем заявлял глава Запорожской ОВА. По словам Ивана Федорова, во время фильтрации школьников используются те же методы, что и на взрослых. Противник полностью осматривает личные вещи мирного населения, вплоть до установленного на телефоне языка.