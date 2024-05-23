Боятся диверсантов: на оккупированном Донбассе запретили носить форму "полицейским", — ЦНС

В Центре нацсопротивления отметили, что оккупанты не могут выполнить план кремля по российской паспортизации украинцев на ВОТ.

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На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти запретили "полицейским" носить форму в свободное от работы время, поскольку боятся, что на них будут совершать нападения. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях из-за страха подполья оккупанты запретили местным полицаям ходить в форме в свободное от дежурства время", — говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили, что этим решением оккупационные власти признали, что, несмотря на заявления пропаганды о поддержке местного населения на "референдумах", они знают реальное положение дел, и действуют с учетом этого.

"Сотрудники так называемых "МВД" должны ходить в штатском, чтобы не подвергать себя лишний раз опасности "диверсионных групп", — отметили в Центре нацсопротивления.

Кроме того, в ЦНС отметили, что оккупанты не могут выполнить план кремля по российской паспортизации украинцев на ВОТ.

"Из-за такой неудачи министерство преступлений РФ позволило украинцам без соответствующего документа находиться на оккупированной территории без ограничения срока. Правда, при условии выполнения дактилоскопической процедуры, фотографирования и медицинского обследования. Такой документ необходимо получить до 31 декабря 2024 года. В противном случае — депортация", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая Центр национального сопротивления сообщил, что на территории российского Поволжья развернули масштабное строительство фильтрационных лагерей.

15 мая ЦНС заявил, что российские оккупационные войска вынуждены увеличивать количество помещений под морги. Часто ими становятся неприспособленные для этого здания без соответствующего оборудования.