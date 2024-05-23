Агитируют мобилизоваться: оккупанты в Крыму сажают волонтеров в военкоматах, — ЦНС

По данным Центра нацсопротивления, Москва приказала оккупационным властям Крыма найти не менее 2700 человек, которые подпишут контракт с Министерством обороны РФ.

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Оккупационная власть в Крыму заставляет волонтеров работать в военкоматах и рассказывать военнообязанным о преимуществах службы в вооруженных силах России. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Коллаборационисты привлекают к пропагандистской кампании войны волонтеров. Отныне в каждом комиссариате будет работать по два волонтера, которые будут рассказывать обо всех прелестях стать удобрением для украинских черноземов каждому добровольцу", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что из Москвы поступил приказ о том, что не менее 2700 человек из временно оккупированного Крыма должны подписать контракт с Министерством обороны РФ.

"Впрочем желающих воевать против Украины на крымских территориях днем со свечой не найти", — отметили в ЦНС.

Именно поэтому, по мнению Центра национального сопротивления, оккупационным властям приходится привлекать волонтеров.

Кроме этого на временно оккупированных территориях Украины происходит и мобилизация, заявили в ЦНС.

"В рамках принудительной паспортизации россияне также заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые "военкоматы", при этом отрицая мобилизацию", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные власти запретили "полицейским" носить форму в свободное от работы время, поскольку боятся, что на них будут совершать нападения.

15 мая ЦНС заявил, что российские оккупационные войска вынуждены увеличивать количество помещений под морги. Часто ими становятся неприспособленные для этого здания без соответствующего оборудования.