Создается специальная зона: аналитик назвал сроки уничтожения Крымского моста
По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, сейчас формируются условия, которые позволят эффективно ударить по сооружению на захваченном полуострове.
Украинская сторона нанесла уже несколько ударов по незаконному Крымскому мосту на оккупированном полуострове. В результате он понес значительные повреждения, но еще продолжает функционировать. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина" рассказал, когда ждать разрушительных атак, которые могут стать для сооружения последними.
По его словам, ключевые события на захваченном Крымском полуострове могут произойти уже летом. Тогда мост через Керченский залив и получит повреждения. Для этого необходимы подходящие условия и они в данный момент формируются.
"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", — заявил Александр Коваленко.
Отдельно военно-политический обозреватель добавил, что удары по различным аэродромам, в частности в Джанкое и Бельбеке, также укладываются в логику подготовки уничтожения Крымского полуострова. Также речь пошла про расположение зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте, где основной целью могла быть не авиация, а системы С-400, защищающие полуостров.
"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ожидать ударов по мосту", — подытожил Александр Коваленко.
Напомним, 23 мая сообщалось, что РФ пытается защитить Крымский мост баржами и бочками с пеной. Всего неподалеку от моста было замечено семь секций, каждая длиной по 90-100 метров. Это уже вторая линия заграждения, которая призвана защитить объект от атак украинских дронов.