Два сценария: майор ВСУ оценил вероятность наступления ВС РФ на Сумы

По словам Алексея Гетьмана, противник может реализовать свою "харьковскую" тактику на других направлениях. При этом оккупантов не останавливают даже высокие потери.

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Российские оккупанты намерены дальше продолжать попытки своего наступления по всей линии фронта, несмотря на сопротивление со стороны Сил обороны и большие потери. Есть риск для Сумской области. Об этом заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью для Obozrevatel.

По его словам, есть все признаки подготовки противника к наступательным действиям в Сумской области. В частности это прослеживается в деятельности вражеских диверсионных групп.

Сегодня существует два варианта того, что будет происходить дальше. Первый сценарий предусматривает, что ВС РФ будут пытаться наступать вдоль пограничного участка Сумской области , протяженность которого 560 километров, небольшими группами.

"Таким образом он (враг, — ред.) может растягивать нашу оборону и заставлять нас держать там определенное количество Вооруженных сил вместо того, чтобы использовать их на других участках", — говорит Алексей Гетьман.

Второй сценарий, которым могут воспользоваться оккупанты, будет похож на их действия в Харьковской области. Соответственно, ВС РФ могут попытаться создать несколько плацдармов, закрепиться там, а потом попытаться продвинуться вперед.

Соответственно, речь идет о том, чтобы "продвинуться как можно ближе, чтобы иметь как минимум артиллерийский контроль над городом", подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 23 мая сообщалось, что глава Сумской городской военной администрации оценил вероятность наступления россиян на город. По мнению Алексея Дрозденко, по состоянию на сейчас наступление является непосильным для врага, поскольку это не приведет к ожидаемым успехам.