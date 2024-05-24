США выделили Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов: что в него вошло

Вооруженные силы Украины нуждаются в очередной помощи от США, чтобы иметь возможность отразить наступление ВС РФ в Харьковской области.

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Соединенные Штаты выделили Украине еще один пакет военной помощи на общую сумму 275 долларов. Об этом сообщил корреспондент "Голоса Америки" Остап Яриш.

"США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое", — написал Яриш в публикации в соцсети Х.

В свою очередь накануне американское издание Associated Press писало, что новый пакет военной помощи от США может состоять высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, а также артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 105 мм. Также авторы материала отмечали, что новая помощь от США нужна украинской армии для отражения российского наступления в Харьковской области.

Предоставление США помощи Украине

Еще перед началом российского полномасштабного вторжения США поставляли Украине оружие и по сей день продолжают это делать. Однако зимой 2024 года в связи с проблемами с финансированием в американской помощи Украине возникла значительная пауза.

Конгресс Соединенных Штатов только в конце апреля выделил более 60 млрд долларов на финансирование американских расходов, связанных с помощью Украине. Около 14 млрд долларов из этого пакета направят на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины. В свою очередь в середине мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении Украине 2 миллиардов долларов на закупку оружия.

25 апреля стало известно, что даже после выделения нового пакета военной помощи, некоторые чиновники Белого дома скептически относятся к возможностям Украины победить Россию в войне.

Также Фокус писал об опасениях немецких властей, что пакет военной помощи США, который был утвержден 20 апреля 2024 года, может стать последним, поскольку поддержка Вашингтоном Киева стала неопределенной.