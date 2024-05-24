США виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів: що до нього увійшло

Збройні сили України потребують чергової допомоги від США, аби мати змогу відбити наступ ЗС РФ у Харківській області.

Related video

Сполучені Штати виділили Україні ще один пакет військової допомоги на загальну суму 275 доларів. Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецьку зброю, боєприпаси та багато іншого", — написав Яриш у публікації в соцмережі Х.

Зі свого боку, напередодні американське видання Associated Press писало, що новий пакет військової допомоги від США може складатися високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, а також артилерійських снарядів калібру 155 мм і 105 мм. Також автори матеріалу зазначали, що нова допомога від США потрібна українській армії для відбиття російського наступу в Харківській області.

Надання США допомоги Україні

Ще перед початком російського повномасштабного вторгнення США постачали Україні зброю і донині продовжують це робити. Проте взимку 2024 року у зв'язку з проблемами з фінансуванням в американській допомозі Україні виникла значна пауза.

Конгрес Сполучених Штатів лише наприкінці квітня виділив понад 60 млрд доларів на фінансування американських витрат, пов'язаних із допомогою Україні. Близько 14 млрд доларів із цього пакета спрямують на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України. Зі свого боку, в середині травня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про виділення Україні 2 мільярдів доларів на закупівлю зброї.

25 квітня стало відомо, що навіть після виділення нового пакета військової допомоги деякі чиновники Білого дому скептично ставляться до можливостей України перемогти Росію у війні.

Також Фокус писав про побоювання німецької влади, що пакет військової допомоги США, який було затверджено 20 квітня 2024 року, може стати останнім, оскільки підтримка Вашингтоном Києва стала невизначеною.