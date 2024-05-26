Страны Балтии и Польша введут войска в Украину в случае прорыва России, – СМИ

Восточноевропейские страны НАТО не собираются ждать, когда российские войска подойдут к их границам и хотят действовать на опережение. Такой сценарий втянет Альянс в большую войну, подчеркивают депутаты из прибалтийских государств.

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Страны Балтии и Польша введут войска в Украину, если российская армия добьется серьезных успехов на поле боя. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на комментарии депутатов из прибалтийских стран.

Стратегический прорыв оккупантов на востоке Украины вполне возможен из-за слабой поддержки стран Запада. В частности, политика Германии не соответствует военному времени, поэтому ситуация может резко ухудшиться, отмечают собеседники издания.

Восточноевропейские государства НАТО опасаются, что именно политика сдерживания и непредоставления Украине передовых вооружений спровоцирует дальнейшую эскалацию с Россией.

Страны Балтии и Польша не будут ждать размещения войск России на их границе, лучше они сами отправят войска в Украину. При данном сценарии блок НАТО превращается в сторону войны, чего справедливо опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден, добавляют источники.

"Согласно анализу, любой, кто хочет ограничить войну посредством чрезмерной сдержанности, на самом деле рискует выйти из-под контроля Некоторые люди путают колебания с осторожностью, но ситуация слишком серьезна для этого", — говорит Der Spiegel член коалиционного комитета немецкого правительства.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США разрешить Украине наносить удары по России американским оружием. Италия посчитала данный сценарий "преддверием Третьей мировой войны".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неспособности РФ победить Украину. Перспектива нападения на страны НАТО из-за неудач в Украине, по его оценкам, равна нулю.