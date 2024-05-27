Российские войска захватили 60% города Красногоровка в Донецкой области, — BILD

Ситуация в городе сложная для Сил обороны. Оккупанты постоянно пополняют резервы и подтягивают технику, говорит Юлиан Репке.

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Российские войска захватили 60% города Красногоровка в Донецкой области. Они действуют уже в центре города и задействовали танки и БМП. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Город Красногоровка, где до войны проживало 15 тысяч человек, расположен в 20 км к западу от Донецка вблизи села Старомихайловка. Российские войска вошли в город в начале апреля и с тех пор в населенном пункте идут уличные бои. ВС РФ регулярно доставляют в город подкрепления.

"Ситуация в Красногоровке крайне тяжелая для украинской армии. Российские силы вторжения захватили центр города и пополнили свои войска там танками и БМП. Сейчас они контролируют около 60% города", — информирует аналитик издания Юлиан Рёпке.

По его информации, на другом участке фронта в Донецкой области ВС РФ захватили село Уманское к западу от Авдеевки, бои за которое продолжались 1,5 месяца. На границе Харьковской и Луганской областей оккупанты захватили села Ивановка и Кисловка.

Бои в Красногоровке

В последней сводке Генштаба ВСУ о ситуации в районе Красногоровки и в целом на Донецком направлении не упоминалось, но было отмечено, что "на остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела".

Напомним, что 27 мая стало известно, что ВС РФ имеют продвижение в Донецкой и Харьковской областях. В частности, захватили село Нетайлово и имеют успехи имеют успехи у Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часового Яра и в Берестовом.