Російські війська захопили 60% міста Красногорівка на Донеччині, — BILD

Ситуація в місті складна для Сил оборони. Окупанти постійно поповнюють резерви та підтягують техніку, каже Юліан Рьопке.

Related video

Російські війська захопили 60% міста Красногорівка на Донеччині. Вони діють вже центрі міста і задіяли танки та БМП. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Місто Красногорівка, де до війни мешкало 15 тисяч осіб, розташоване за 20 км на захід від Донецька поблизу села Старомихайлівка. Російські війська увійшли до міста на початку квітня і відтоді в населеному пункті ідуть вуличні бої. ЗС РФ регулярно доставляють до міста підкріплення.

"Ситуація у Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські сили вторгнення захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Зараз вони контролюють близько 60% міста", — інформує аналітик видання Юліан Рьопке.

За його інформацією, на іншій ділянці фронту на Донеччині ЗС РФ захопили село Уманське на захід від Авдіївки, бої за яке тривали 1,5 місяці. На кордоні Харківської та Луганської областей окупанти захопили села Іванівка та Кислівка.

Бої в Красногорівці

В останньому зведенні Генштабу ЗСУ про ситуацію в районі Красногорівки та загалом на Донецькому напрямку не згадувалося, але було зазначено, що "на решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала".

Нагадаємо, що 27 травня стало відомо, що ЗС РФ мають просування на Донеччині та Харківщині. Зокрема, захопили село Нетайлове та мають успіхи мають успіхи біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру та в Берестовому.