Сам проявил инициативу: в Германии осудили работника Бундесвера, который шпионил для РФ

Офицер связался с дипломатами РФ и передал им секретную информацию о системах радиоэлектронной борьбы.

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В Германии суд вынес приговор по делу капитана Бундесвера, который шпионил в пользу РФ. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, 54-летний Томас Х. работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера. Это подразделение занимается РЭБ и закупкой материалов и оружия, а также тестирует оборонные технологии.

С мая 2023 года офицер несколько раз связывался с дипломатами РФ и предлагал им сотрудничество. Те приняли предложение немца и он "поделился" с ними секретными данными о системах радиоэлектронной борьбы.

Обвиняемый признал вину и назвал мотивом "страх перед ядерной эскалацией войны в Украине".

Томас Х. был арестован в Кобленце 9 августа 2023 года. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, задержанный с мая 2023 года по собственной инициативе несколько раз связывался с Генеральным консульством РФ в Бонне и российским посольством в Берлине, предлагая сотрудничество.

27 мая высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в городе Хамм приговорил его к 3,5 годам заключения.

Напомним, что 26 мая сообщалось, что РФ направила в Северную Корею экспертов, чтобы помочь разработать спутник-шпион. Пхеньян провел более масштабные испытания двигателей, чем ожидалось. Делается это для того, чтобы учитывать стандарты специалистов из РФ.

10 мая сообщалось, что двух украинок из Чернигова, которые поехали за алиментами в Беларусь, задержали за шпионаж. У одной из женщин в телефоне нашли фото военной техники, которые сделал ее сын. Жительницу Чернигова обвинили в разведывательной деятельности в пользу Украины.