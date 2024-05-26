РФ направила в Северную Корею экспертов, чтобы помочь разработать спутник-шпион, — СМИ

По данным журналистов, Пхеньян провел более масштабные испытания двигателей, чем ожидалось. Делается это для того, чтобы учитывать стандарты специалистов из РФ.

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Российские эксперты в массовом количестве направляются в КНДР, чтобы помочь в разработке разведывательного спутника. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Южной Кореи на условиях анонимности сообщил, что Пхеньян провел более масштабные испытаний двигателей, чем ожидалось. Делается это для того, чтобы учитывать стандарты специалистов из РФ.

Военные Южной Кореи также заявили, что обнаружили заметные признаки того, что новый запуск готовится, но ранее заявляли, что неизбежных признаков нет.

"Северная Корея очень тщательно проводила испытания ракетных двигателей в намного большем количестве, чем этого ждали", — сказал представитель ведомства обороны.

Сообщается, что многие российские техники въехали в Северную Корею по причине того, что глава Кремля Владимир Путин годом ранее пообещал поддержать спутниковую программу КНДР.

По словам чиновника, представители Северной Кореи, возможно, были слишком смелыми в плане запуска из-за нехватки знаний, но российские эксперты, вероятно, сказали им не делать этого.

Напомним, что, по данным СМИ, у Ким Чен Ына есть жуткий "отряд удовольствий".

Также сообщалось, что в КНДР раскритиковали США за передачу Украине ракет большой дальности.