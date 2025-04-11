Президента Южной Кореи выселили из резиденции вместе с 11 котами и собаками (видео)

Юн Сок Ель был отстранен от должности Конституционным судом за введение военного положения в декабре 2024 года. И целую неделю переезжал в новую квартиру в Сеуле из президентской резиденции вместе с вещами и домашними питомцами.

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Об этом пишет Reuters.

Юн Сок Ель был отстранен от должности президента и покинул резиденцию

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель и его супруга Ким Кон Хи покинули президентскую резиденцию утром 11 апреля в черном фургоне в окружении охраны. Примечательно, но Юн надел красную кепку с надписью "Сделаем Южную Кореи снова великой", почти как у президента США Дональда Трампа, который обещал сделать великой Америку.

Юн Сок Ель примерил кепку, как у Дональда Трампа Фото: скриншот

До этого между резиденцией и домом Юн Сок Еля в элитном районе на юге Сеула сновали грузовики, которые перевозили его вещи и 11 котов и собак.

Юн и его жена Ким Кон Хи, известные своей любовью к домашним животным, начинают новую жизнь после того, как ему был объявлен импичмент за неудавшуюся попытку ввести военное положение и он был отстранен от должности.

При Юне Южная Корея приняла законопроект о запрете употребления в пищу и продажи собачьего мяса в стране. Количество домашних животных, которыми они владеют, выросло с четырех собак и трех кошек в начале его президентства, а теперь среди них есть ретривер — отставная служебная собака, которую Юн забрал из приюта в 2022 году.

Квартира пары площадью 164 кв. метра расположена в жилом комплексе в фешенебельном районе Каннамгу к югу от реки Хан, и некоторые соседи выразили обеспокоенность по поводу возвращения человека, который так расколол страну во время своего пребывания у власти.

Юн Сок Ель покинул президентскую резиденцию в Сеуле

Для охраны пары, которая имеет право на защиту в течение как минимум пяти лет, будет задействовано до 50 сотрудников президентской службы безопасности.

Три 37-этажные башни, составляющие комплекс Acrovista, являются домом для более чем 750 домохозяйств. Он построен на месте крупнейшей в стране техногенной катастрофы — обрушения крупного универмага в 1995 году, в результате которого погибли 502 человека и около 1000 получили ранения. Ранее президенты Южной Кореи переезжали в отдельные дома после ухода с должности, что обеспечивало гораздо большую конфиденциальность.

Некоторые соседи также обеспокоены тем, что их комплекс может стать магнитом для толп сторонников и критиков бывшего президента Южной Кореи, хотя другие вывесили приветственный баннер у входа в здание.

Юн заявил, что ему пришлось объявить военное положение, чтобы поднять тревогу по поводу постоянного препятствования политическим процессам со стороны его оппонентов, которое парализовало работу правительства.

Когда он прибыл в свою новую резиденцию, то его встречали толпы поклонников. Но также были и протестующие, которые требовали для него смертной казни.

Теперь Южная Корея переходит в режим выборов и Юн Сок Еля на посту может сменить оппозиционный ему политик Ли Джэ Мен, который в настоящее время является фаворитом в предвыборных опросах. Ли считает, что крайне важно поддерживать прочный союз с Соединенными Штатами, развивать трехстороннее сотрудничество с Японией и ставить национальные интересы Южной Кореи превыше всего. Ли с небольшим отрывом проиграл Юну на президентских выборах 2022 года, но вернулся в политику в качестве лидера либеральной Демократической партии.

Напомним, ранее Фокус писал об аресте президента Южной Кореи Юн Сок Еля. А также о том, что стало причиной его импичмента – первого в истории страны.