Президента Південної Кореї виселили з резиденції разом з 11 котами і собаками (відео)

Юн Сок Йоль був відсторонений від посади Конституційним судом за введення воєнного стану в грудні 2024 року. І цілий тиждень переїжджав у нову квартиру в Сеулі з президентської резиденції разом із речами та домашніми улюбленцями.

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Про це пише Reuters.

Юн Сок Йоль був відсторонений від посади президента і покинув резиденцію

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кон Хі покинули президентську резиденцію вранці 11 квітня в чорному фургоні в оточенні охорони. Примітно, але Юн надів червону кепку з написом "Зробимо Південну Корею знову великою", майже як у президента США Дональда Трампа, який обіцяв зробити великою Америку.

Юн Сок Йоль приміряв кепку, як у Дональда Трампа Фото: скриншот

До цього між резиденцією і будинком Юн Сок Йоля в елітному районі на півдні Сеула снували вантажівки, які перевозили його речі та 11 котів і собак.

Юн і його дружина Кім Кон Хі, відомі своєю любов'ю до домашніх тварин, починають нове життя після того, як йому оголосили імпічмент за невдалу спробу запровадити воєнний стан, і його відсторонили від посади.

За Юна Південна Корея ухвалила законопроєкт про заборону вживання в їжу і продажу собачого м'яса в країні. Кількість домашніх тварин, якими вони володіють, зросла з чотирьох собак і трьох кішок на початку його президентства, а тепер серед них є ретривер — відставний службовий собака, якого Юн забрав із притулку 2022 року.

Квартира пари площею 164 кв. метри розташована в житловому комплексі у фешенебельному районі Каннамгу на південь від річки Хан, і деякі сусіди висловили занепокоєння з приводу повернення людини, яка так розколола країну під час свого перебування при владі.

Юн Сок Йоль покинув президентську резиденцію в Сеулі

Для охорони пари, яка має право на захист протягом щонайменше п'яти років, буде задіяно до 50 співробітників президентської служби безпеки.

Три 37-поверхові вежі, що складають комплекс Acrovista, є домом для більш ніж 750 домогосподарств. Він побудований на місці найбільшої в країні техногенної катастрофи — обвалення великого універмагу в 1995 році, унаслідок якого загинули 502 людини і близько 1000 дістали поранення. Раніше президенти Південної Кореї переїжджали в окремі будинки після відходу з посади, що забезпечувало набагато більшу конфіденційність.

Деякі сусіди також занепокоєні тим, що їхній комплекс може стати магнітом для натовпів прихильників і критиків колишнього президента Південної Кореї, хоча інші вивісили вітальний банер біля входу в будівлю.

Юн заявив, що йому довелося оголосити воєнний стан, щоб підняти тривогу з приводу постійного перешкоджання політичним процесам з боку його опонентів, яке паралізувало роботу уряду.

Коли він прибув у свою нову резиденцію, то його зустрічали натовпи шанувальників. Але також були й протестувальники, які вимагали для нього смертної кари.

Тепер Південна Корея переходить у режим виборів і Юн Сок Йоля на посаді може змінити опозиційний йому політик Лі Дже Мен, який наразі є фаворитом у передвиборчих опитуваннях. Лі вважає, що вкрай важливо підтримувати міцний союз зі Сполученими Штатами, розвивати тристороннє співробітництво з Японією і ставити національні інтереси Південної Кореї понад усе. Лі з невеликим відривом програв Юну на президентських виборах 2022 року, але повернувся в політику як лідер ліберальної Демократичної партії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. А також про те, що стало причиною його імпічменту — першого в історії країни.