Президента Південної Кореї виселили з резиденції разом з 11 котами і собаками (відео)
Юн Сок Йоль був відсторонений від посади Конституційним судом за введення воєнного стану в грудні 2024 року. І цілий тиждень переїжджав у нову квартиру в Сеулі з президентської резиденції разом із речами та домашніми улюбленцями.
Про це пише Reuters.
Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і його дружина Кім Кон Хі покинули президентську резиденцію вранці 11 квітня в чорному фургоні в оточенні охорони. Примітно, але Юн надів червону кепку з написом "Зробимо Південну Корею знову великою", майже як у президента США Дональда Трампа, який обіцяв зробити великою Америку.
До цього між резиденцією і будинком Юн Сок Йоля в елітному районі на півдні Сеула снували вантажівки, які перевозили його речі та 11 котів і собак.
Юн і його дружина Кім Кон Хі, відомі своєю любов'ю до домашніх тварин, починають нове життя після того, як йому оголосили імпічмент за невдалу спробу запровадити воєнний стан, і його відсторонили від посади.
За Юна Південна Корея ухвалила законопроєкт про заборону вживання в їжу і продажу собачого м'яса в країні. Кількість домашніх тварин, якими вони володіють, зросла з чотирьох собак і трьох кішок на початку його президентства, а тепер серед них є ретривер — відставний службовий собака, якого Юн забрав із притулку 2022 року.
Квартира пари площею 164 кв. метри розташована в житловому комплексі у фешенебельному районі Каннамгу на південь від річки Хан, і деякі сусіди висловили занепокоєння з приводу повернення людини, яка так розколола країну під час свого перебування при владі.
Для охорони пари, яка має право на захист протягом щонайменше п'яти років, буде задіяно до 50 співробітників президентської служби безпеки.
Три 37-поверхові вежі, що складають комплекс Acrovista, є домом для більш ніж 750 домогосподарств. Він побудований на місці найбільшої в країні техногенної катастрофи — обвалення великого універмагу в 1995 році, унаслідок якого загинули 502 людини і близько 1000 дістали поранення. Раніше президенти Південної Кореї переїжджали в окремі будинки після відходу з посади, що забезпечувало набагато більшу конфіденційність.
Деякі сусіди також занепокоєні тим, що їхній комплекс може стати магнітом для натовпів прихильників і критиків колишнього президента Південної Кореї, хоча інші вивісили вітальний банер біля входу в будівлю.
Юн заявив, що йому довелося оголосити воєнний стан, щоб підняти тривогу з приводу постійного перешкоджання політичним процесам з боку його опонентів, яке паралізувало роботу уряду.
Коли він прибув у свою нову резиденцію, то його зустрічали натовпи шанувальників. Але також були й протестувальники, які вимагали для нього смертної кари.
Тепер Південна Корея переходить у режим виборів і Юн Сок Йоля на посаді може змінити опозиційний йому політик Лі Дже Мен, який наразі є фаворитом у передвиборчих опитуваннях. Лі вважає, що вкрай важливо підтримувати міцний союз зі Сполученими Штатами, розвивати тристороннє співробітництво з Японією і ставити національні інтереси Південної Кореї понад усе. Лі з невеликим відривом програв Юну на президентських виборах 2022 року, але повернувся в політику як лідер ліберальної Демократичної партії.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. А також про те, що стало причиною його імпічменту — першого в історії країни.