У Південній Кореї з другого разу заарештували президента Юн Сок Йоля

Юн погодився піти зі слідчими, щоб "уникнути кровопролиття". В ордері його назвали "ватажком заколоту".

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Влада Південної Кореї 15 січня з другої спроби заарештувала президента Юн Сок Йоля, якому було оголошено імпічмент, за звинуваченням у заколоті. Юн заявив, що погодився підкоритися умовам, які він назвав незаконним розслідуванням, щоб уникнути "кровопролиття". Про це повідомляє Reuters.

Арешт президента Південної Кореї

Його арешт, перший в історії арешт чинного президента Південної Кореї, став останньою шокуючою подією для однієї з демократій Азії, яка найдинамічніше розвивається, незважаючи на те, що в країні вже є історія переслідування і ув'язнення колишніх лідерів.

Відтоді, як законодавці проголосували за його відставку після нетривалого оголошення ним воєнного стану 3 грудня, Юн переховувався у своїй резиденції на схилі пагорба, охоронюваній невеликою армією особистої охорони, яка запобігла попередній спробі арешту.

У підсумку Юн Сок Йоль сам здався, після того, як у його резиденцію увірвалися близько трьох тисяч поліцейських.

"Я вирішив відреагувати на розслідування CIO, незважаючи на те, що воно незаконне, щоб запобігти огидному кровопролиттю", — сказав Юн у своїй заяві, маючи на увазі Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке очолює кримінальне розслідування.

Президент Юн Сок Йоль біля Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) Фото: Getty Images

Пізніше кортеж Юна помітили, коли він залишав його резиденцію в престижному районі, відомому як "Беверлі-Гіллз у Сеулі". Він прибув до офісу слідчих, але його швидко оточила охорона і перемістила в задню частину будівлі, де Юн прослизнув всередину, уникнувши ЗМІ, які чекали на нього.

Тепер у влади є 48 годин на допит Юна, після чого вона має запросити ордер на його затримання на строк до 20 днів або звільнити його.

Адвокати Юна заявили, що ордер на арешт незаконний, оскільки його видав суд у неправильній юрисдикції, а група, створена для розслідування, не мала на це законних повноважень. В ордері на обшук Юна в його будинку, президент Південної Кореї був названий "ватажком заколоту".

Оголошення Юн Сок Йолем воєнного стану шокувало південних корейців, потрясло четверту за величиною економіку Азії й ознаменувало безпрецедентний період політичних потрясінь в одному з ключових партнерів Вашингтона з безпеки в регіоні. Законодавці проголосували за його імпічмент і відсторонення від обов'язків незабаром після цього, 14 грудня.

Арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля

Крім кримінального розслідування, Конституційний суд розглядає питання про те, чи слід підтримати імпічмент парламенту й остаточно усунути його з посади або відновити його президентські повноваження.

Сполучені Штати, як і раніше, прихильні до співпраці з урядом у Сеулі та цінують усі його зусилля і прагнення громадян "діяти відповідно до Конституції", йдеться в заяві представника Ради національної безпеки Білого дому.

Юн Сок Йоль з дружиною на прийомі в Білому домі Фото: Getty Images

Головний представник уряду сусідньої Японії Есімаса Хаясі заявив на щоденному брифінгу, що Токіо стежить за подіями в Південній Кореї "з особливим і серйозним інтересом".

За словами очевидця, який був на місці під час затримання, коли місцеві новинні агенції повідомили про неминучість затримання Юн Сок Йоля, біля його резиденції сталися дрібні сутички між прихильниками президента і поліцією.

Нагадаємо, причиною імпічменту стали дії президента Юн Сок Йоля, пов'язані із запровадженням надзвичайного воєнного стану 3 грудня. У телезверненні до нації президент заявив, що цей крок був необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Однак він не уточнив, чи йдеться про зовнішню загрозу з боку КНДР, і зосередився на критиці своїх внутрішніх політичних опонентів.