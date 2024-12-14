Воєнний стан у Південній Кореї: президенту оголосили імпічмент (фото)

Тепер остаточне рішення про відсторонення Юн Сок Йоля від займаної посади має затвердити Конституційний суд країни. Тим часом на вулиці Сеула вийшли понад 140 тисяч людей, які вимагають негайної відставки глави держави.

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Національні збори Південної Кореї, які є вищим законодавчим органом країни, 13 грудня проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йоля. Згідно з даними агентства Yonhap News, ініціативу підтримали 204 депутати, проти висловилися 85, троє утрималися, а вісім голосів було визнано недійсними.

З 300 членів парламенту переважна більшість підтримала імпічмент, що свідчить про широку підтримку рішення навіть серед представників правлячої партії. Але остаточно рішення про імпічмент має затвердити Конституційний суд країни.

Як події призвели до імпічменту

Причиною імпічменту стали дії президента Юн Сок Йоля, пов'язані з введенням надзвичайного воєнного стану 3 грудня. У телезверненні до нації президент заявив, що цей крок був необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Однак він не уточнив, чи йдеться про зовнішню загрозу з боку КНДР, і зосередився на критиці своїх внутрішніх політичних опонентів.

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Це рішення викликало гостру критику з боку опозиції та частини правлячої партії. Уже наступного дня, 4 грудня, Національні збори зажадали скасування надзвичайного стану, звинувативши президента в державній зраді. Під тиском громадськості та парламенту Юн погодився на це, але ситуація продовжувала загострюватися.

6 грудня лідер правлячої партії звинуватив президента у зловживанні владою, заявивши, що під час воєнного стану Юн наказав заарештувати низку відомих політиків. Наступного дня сам президент вибачився перед народом, визнавши, що припустився помилки, але це не зупинило процедуру імпічменту.

Політичні наслідки

Рішення про імпічмент Юн Сок Йоля може спричинити серйозні зміни в політичній системі Південної Кореї. На тлі зростаючого невдоволення його діями країна зіткнулася з глибокою внутрішньою кризою.

Тепер після імпічменту президент буде автоматично відсторонений від виконання обов'язків. Наступним кроком стане розгляд справи Конституційним судом, який повинен буде затвердити або відхилити це рішення. Якщо суд підтримає імпічмент, Південна Корея розпочне процес дострокових президентських виборів.

Нагадаємо, після введення воєнного стану в Південній Кореї на вулицях Сеула з'явилася військова техніка, а під стінами парламенту почалися сутички між силовиками і мітингувальниками.