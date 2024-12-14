Военное положение в Южной Корее: президенту объявили импичмент (фото)

Теперь окончательно решение об отстранении Юн Сок Йоля от занимаемой должности должен утвердить Конституционный суд страны. Тем временем на улицы Сеула вышли более 140 тысяч человек, которые требуют немедленной отставки главы государства.

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Национальное собрание Южной Кореи, являющееся высшим законодательным органом страны, 13 декабря проголосовало за импичмент президента Юн Сок Йоля. Согласно данным агентства Yonhap News, инициатива была поддержана 204 депутатами, против высказались 85, трое воздержались, а восемь голосов были признаны недействительными.

Из 300 членов парламента подавляющее большинство поддержало импичмент, что свидетельствует о широкой поддержке решения даже среди представителей правящей партии. Но окончательно решение об импичменте должен утвердить Конституционный суд страны.

Как события привели к импичменту

Причиной импичмента стали действия президента Юн Сок Йоля, связанные с введением чрезвычайного военного положения 3 декабря. В телеобращении к нации президент заявил, что этот шаг был необходим для защиты страны от "коммунистических сил". Однако он не уточнил, идет ли речь о внешней угрозе со стороны КНДР, и сосредоточился на критике своих внутренних политических оппонентов.

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Это решение вызвало острую критику со стороны оппозиции и части правящей партии. Уже на следующий день, 4 декабря, Национальное собрание потребовало отмены чрезвычайного положения, обвинив президента в государственной измене. Под давлением общественности и парламента Юн согласился на это, но ситуация продолжала обостряться.

6 декабря лидер правящей партии обвинил президента в злоупотреблении властью, заявив, что во время военного положения Юн приказал арестовать ряд известных политиков. На следующий день сам президент извинился перед народом, признав, что допустил ошибку, но это не остановило процедуру импичмента.

Политические последствия

Решение об импичменте Юн Сок Йоля может повлечь за собой серьезные изменения в политической системе Южной Кореи. На фоне растущего недовольства его действиями страна столкнулась с глубоким внутренним кризисом.

Теперь после импичмента президент будет автоматически отстранен от исполнения обязанностей. Следующим шагом станет рассмотрение дела Конституционным судом, который должен будет утвердить или отклонить это решение. Если суд поддержит импичмент, Южная Корея начнет процесс досрочных президентских выборов.

Напомним, после введения военного положения в Южной Корее на улицах Сеула появилась военная техника, а под стенами парламента начались столкновения между силовиками и митингующими.