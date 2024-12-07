"Искренне сожалею": президент Южной Кореи объяснил, почему ввел военное положение

Юн Сок Ель извинился перед гражданами Южной Кореи за то, что ввел военное положение, которое вызвало "озабоченность и неудобства".

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране, заявив, что на этот шаг его толкнуло "отчаяние". Об этом он сказал в телевизионном публичном обращении за несколько часов до парламентского голосования по предложению об импичменте против него, передает Yonhap News.

Юн Сок Ель выразил сожаление касательно того, что вызвал обеспокоенность граждан, объявив в Южной Корее военное положение. Он также пообещал не предпринимать подобных попыток в будущем.

"Я искренне сожалею и приношу извинения людям, которые, должно быть, были очень удивлены", — сказал политик.

Юн Сок Ель извинился за введение военного положения

Южнокорейский президент заявил, что ввел военное положение из-за "отчаяния" на посту президента. Он признал, что его решение спровоцировало "озабоченность и неудобства" у жителей страны.

Юн Сок Ель подчеркнул, что не собирается избегать юридической и политической ответственности, связанной с этим инцидентом. Все решения, включая вопрос о своем сроке полномочий, политик пообещал оставить своей партии, чтобы стабилизировать обстановку в стране.

Как отмечают в издании, это было первое публичное выступление Юн Сок Еля после того, как он объявил в Южной Корее военное положение.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ель выступил с чрезвычайным видео обращением к гражданам, сообщив, что в Южной Корее будет введен чрезвычайный режим военного положения. Журналисты предположили, что к такому решению политик прибегнул из-за политического кризиса, который сейчас происходит в стране.

В тот же день парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения. Против введения военного положения высказались все 190 парламентариев, которые присутствовали на заседании.