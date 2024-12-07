"Щиро шкодую": президент Південної Кореї пояснив, чому ввів воєнний стан

Юн Сок Йоль вибачився перед громадянами Південної Кореї за те, що запровадив воєнний стан, який викликав "заклопотаність і незручності".

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану в країні, заявивши, що на цей крок його штовхнув "відчай". Про це він сказав у телевізійному публічному зверненні за кілька годин до парламентського голосування щодо пропозиції про імпічмент проти нього, передає Yonhap News.

Юн Сок Йоль висловив жаль щодо того, що викликав занепокоєння громадян, оголосивши в Південній Кореї воєнний стан. Він також пообіцяв не робити подібних спроб у майбутньому.

"Я щиро шкодую і приношу вибачення людям, які, мабуть, були дуже здивовані", — сказав політик.

Юн Сок Йоль вибачився за введення воєнного стану

Південнокорейський президент заявив, що ввів воєнний стан через "відчай" на посаді президента. Він визнав, що його рішення спровокувало "стурбованість і незручності" у жителів країни.

Юн Сок Йоль наголосив, що не збирається уникати юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим інцидентом. Усі рішення, включно з питанням про свій термін повноважень, політик пообіцяв залишити своїй партії, щоб стабілізувати обстановку в країні.

Як зазначають у виданні, це був перший публічний виступ Юн Сок Йоля після того, як він оголосив у Південній Кореї воєнний стан.

Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль виступив із надзвичайним відеозверненням до громадян, повідомивши, що в Південній Кореї буде запроваджено надзвичайний режим воєнного стану. Журналісти припустили, що до такого рішення політик вдався через політичну кризу, що зараз відбувається в країні.

Того ж дня парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію про скасування воєнного стану. Проти введення воєнного стану висловилися всі 190 парламентаріїв, які були присутні на засіданні.