В Южной Корее начали процесс импичмента: что известно по состоянию на сейчас

Шесть партий подали законопроект, голосование состоится в пятницу или субботу. Однако для того, чтобы провести импичмент, оппозиции нужно заручиться поддержкой среди членов президентской партии.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о введении военного положения на фоне политического кризиса и угрозы импичмента. Это спровоцировало столкновения между силовиками и протестующими, вскоре чрезвычайный режим отменили. 4 декабря в CNN сообщили, что шесть оппозиционных партий подали законопроект об импичменте президента.

Проект подали в законодательный орган Национальной ассамблеи в 14:40 по местному времени. Ожидается, что он будет сообщен на пленарном заседании Национального собрания 5 декабря, а голосование состоится уже 6-7 декабря.

Процедура импичмента в Южной Корее

В New York Times объяснили, что в случае увольнения Юна, согласно конституции, его обязанности возьмет на себя премьер-министр Хан Дак-су.

Как передали в CNN, южнокорейский премьер уже пообещал служить народу "до последнего мгновения".

"Я буду работать с членами Кабинета министров до самого конца, чтобы служить людям. С этого момента Кабинет министров должен выполнять свои обязанности, чтобы обеспечить стабильность нации и повседневную жизнь людей", — заявил Хан.

Глава аппарата Юна и более 10 старших секретарей президента подали в отставку. В Yonhap News сообщили, что также подал в отставку министр обороны Ким Йон Хен.

Министр обороны извинился перед людьми и подал в отставку из-за военного положения

В BBC уточнили, что для достижения импичмента его должны поддержать не менее 200 членов Национальной ассамблеи из 300. После этого решение зависит от Конституционного суда. Для того, чтобы президента отстранили, шесть членов совета из девяти должны проголосовать "за".

Если Юн будет подвергнут импичменту, это будет не впервые для Южной Кореи. Ранее в стране уже отстранили двух президентов — Пака Гюна Хэ в 2016 году и Ро Му Хёна в 2004 году, последнего через два месяца восстановил Конституционный суд.

В The Guardian отметили, что оппозиционные партии контролируют 192 из 300 мест в Национальном собрании, поэтому им нужно заручиться поддержкой законодателей из партии Юна для принятия решения об импичменте.

Реакция НАТО

Ситуацию прокомментировали в НАТО. Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что альянс следит за событиями в Южной Корее, назвав отношения со страной ключевыми и железными.

Ситуация в Сеуле

В Sky News передали, что на улицах Сеула стало спокойнее по сравнению с событиями прошлой ночи. Несколько сотен человек собрались на протесты и празднования, проходит забастовка крупнейшего профсоюза Южной Кореи. Группы гражданского общества призывают людей выходить на улицы вечером. Ожидается, что к призыву прислушаются примерно 30 тысяч человек.

В Reuters проинформировали, что профсоюз металлургов Южной Кореи пообещал начать полную забастовку с 11 декабря, если Юн не покинет пост.

Почему Юн объявил военное положение

Как говорится в аналитике "Бабель", президент Южной Кореи пытался обуздать оппозицию, но замысел обернулся провалом. Его рейтинг колеблется в пределах 19-30%. На его репутацию повлияли проблемы с инфляцией, наступление на свободу слова, попытки контролировать полицию и реформа здравоохранения.

Президента обвиняют в склонности к авторитаризму, а его жену — в неуплате налогов, плагиате в докторской работе и манипуляциях с акциями. На законопроект по расследованию возможной коррупции супругов сам Юн наложил вето.

Напомним, 3 декабря под зданием Национального собрания Южной Кореи проходил митинг, люди кричали лозунги "Нет военному положению" и "Нет диктатуре Юн Сок Ёля".

Вблизи парламента произошли столкновения между полицией и протестующими, на заседание удалось добраться 190 депутатам и они рассмотрели резолюцию об отмене военного положения. После этого спецназовцы, которые пытались захватить здание штурмом, покинули парламент.