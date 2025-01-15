В Южной Корее со второго раза арестовали президента Юн Сок Еля

Юн согласился пойти со следователями, чтобы "избежать кровопролития". В ордере его назвали "главарем мятежа".

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Власти Южной Кореи 15 января со второй попытки арестовали президента Юн Сок Еля, которому был объявлен импичмент, по обвинению в мятеже. Юн заявил, что согласился подчиниться условиям, которые он назвал незаконным расследованием, чтобы избежать "кровопролития". Об этом сообщает Reuters.

Арест президента Южной Кореи

Его арест, первый в истории арест действующего президента Южной Кореи, стал последним шокирующим событием для одной из самых динамично развивающихся демократий Азии, несмотря на то, что в стране уже есть история преследования и заключения в тюрьму бывших лидеров.

С тех пор, как законодатели проголосовали за его отставку после непродолжительного объявления им военного положения 3 декабря, Юн скрывался в своей резиденции на склоне холма, охраняемой небольшой армией личной охраны, которая предотвратила предыдущую попытку ареста.

В итоге Юн Сок Ель сам сдался, после того, как в его резиденцию ворвались около трех тысяч полицейских.

"Я решил отреагировать на расследование CIO, несмотря на то, что оно незаконное, чтобы предотвратить отвратительное кровопролитие", — сказал Юн в своем заявлении, имея в виду Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), которое возглавляет уголовное расследование.

Президент Юн Сок Ель у Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Фото: Getty Images

Позже кортеж Юна был замечен покидающим его резиденцию в престижном районе, известном как "Беверли-Хиллз в Сеуле". Он прибыл в офис следователей, но был быстро окружен охраной и перемещен в заднюю часть здания, где Юн проскользнул внутрь, избежав ожидающих его СМИ.

Теперь у властей есть 48 часов на допрос Юна, после чего они должны запросить ордер на его задержание на срок до 20 дней или освободить его.

Адвокаты Юна заявили, что ордер на арест незаконен, поскольку он был выдан судом в неправильной юрисдикции, а группа, созданная для расследования, не имела на это законных полномочий. В ордере на обыск Юна в его доме, президент Южной Кореи был назван "главарем мятежа".

Объявление Юн Сок Елем военного положения шокировало южных корейцев, потрясло четвертую по величине экономику Азии и ознаменовало беспрецедентный период политических потрясений в одном из ключевых партнеров Вашингтона по безопасности в регионе. Законодатели проголосовали за его импичмент и отстранение от обязанностей вскоре после этого, 14 декабря.

Арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Помимо уголовного расследования, Конституционный суд рассматривает вопрос о том, следует ли поддержать импичмент парламента и окончательно отстранить его от должности или восстановить его президентские полномочия.

Соединенные Штаты по прежнему привержены сотрудничеству с правительством в Сеуле и ценят все его усилия и стремление граждан "действовать в соответствии с Конституцией", говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Юн Сок Ель с супругой на приеме в Белом доме Фото: Getty Images

Главный представитель правительства соседней Японии Есимаса Хаяси заявил на ежедневном брифинге, что Токио следит за событиями в Южной Корее "с особым и серьезным интересом".

По словам очевидца, который был на месте во время задержания, когда местные новостные агентства сообщили о неизбежности задержания Юн Сок Еля, возле его резиденции произошли мелкие стычки между сторонниками президента и полицией.

Напомним, причиной импичмента стали действия президента Юн Сок Еля, связанные с введением чрезвычайного военного положения 3 декабря. В телеобращении к нации президент заявил, что этот шаг был необходим для защиты страны от "коммунистических сил". Однако он не уточнил, идет ли речь о внешней угрозе со стороны КНДР, и сосредоточился на критике своих внутренних политических оппонентов.