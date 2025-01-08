В Украине появится День армейской авиации: что известно о новом празднике, подробности

Праздником планируется начать новые современные военные традиции и почтить мужество и героизм воинов армейской авиации.

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В Украине ежегодно 3 июля будет отмечаться День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ №17/2025 "О Дне армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины" подписан президентом Владимиром Зеленским и обнародован Офисом главы государства.

Указ президента о Дне армейской авиации

"Установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", — говорится в документе.

Отмечается, что праздник установлен с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Также оно имеет целью начать новые современные военные традиции.

Напомним, что 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете перевода медицинских работников на военные должности, не связанные с медицинской службой. Этому предшествовало заявление нардепа Марьяны Безуглой относительно решения Генерального штаба ВСУ о переводе 20% медицинского персонала военных госпиталей в пехотные подразделения.

Добавим, что в начале января Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому из армии могут уволиться неполнородные родственники погибших украинских бойцов. Однако уволиться они могут не сразу, ведь этому предшествует соответствующая работа Кабмина по принятию дополнительных нормативных актов.