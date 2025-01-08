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Україна

В Україні з'явиться День армійської авіації: що відомо про нове свято, подробиці

Авіація, свято, день авіації
В Україні з'явиться нове свято - день армійської авіації

Святом планується започаткувати нові сучасні військові традиції та вшанувати мужність та героїзм воїнів армійської авіації.

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В Україні щорічно 3 липня відзначатиметься День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Відповідний указ №17/2025 "Про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України" підписаний президентом Володимиром Зеленським та оприлюднений Офісом глави держави.

Указ президента про День армійської авіації Fullscreen
Указ президента про День армійської авіації

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", — йдеться у документі.

Зазначається, що свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також воно має на меті започаткувати нові сучасні військові традиції.

Нагадаємо, що 5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони переведення медичних працівників на військові посади, не пов’язані з медичною службою. Цьому передувала заява нардепки Мар'яни Безуглої щодо рішення Генерального штабу ЗСУ про переведення 20% медичного персоналу військових госпіталів до піхотних підрозділів.

Додамо, що на початку січня Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого з армії можуть звільнитись неповнорідні родичі загиблих українських бійців. Однак звільнитись вони можуть не одразу, адже цьому передує відповідна робота Кабміну щодо прийняття додаткових нормативних актів.