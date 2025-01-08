В Україні з'явиться День армійської авіації: що відомо про нове свято, подробиці

Святом планується започаткувати нові сучасні військові традиції та вшанувати мужність та героїзм воїнів армійської авіації.

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В Україні щорічно 3 липня відзначатиметься День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Відповідний указ №17/2025 "Про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України" підписаний президентом Володимиром Зеленським та оприлюднений Офісом глави держави.

Указ президента про День армійської авіації

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", — йдеться у документі.

Зазначається, що свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Також воно має на меті започаткувати нові сучасні військові традиції.

Нагадаємо, що 5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони переведення медичних працівників на військові посади, не пов’язані з медичною службою. Цьому передувала заява нардепки Мар'яни Безуглої щодо рішення Генерального штабу ЗСУ про переведення 20% медичного персоналу військових госпіталів до піхотних підрозділів.

Додамо, що на початку січня Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого з армії можуть звільнитись неповнорідні родичі загиблих українських бійців. Однак звільнитись вони можуть не одразу, адже цьому передує відповідна робота Кабміну щодо прийняття додаткових нормативних актів.