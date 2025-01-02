Звільнення зі служби для неповнорідних братів та сестер загиблих: Зеленський підписав закон

Неповнорідні брати та сестри загиблих бійців ЗСУ не відразу зможуть звільнитись зі служби, свідчить текст закону 4063-IX. Перед цим певну додаткову роботу має виконати Кабмін.

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Резолюція президента України Володимира Зеленського з'явилась на законопроєкті 11531, який народні депутати підтримали у листопаді 2024 року. Завдяки новому закону під номером 4063-IX отримала можливість звільнитись з армії ще одна категорія українців — неповнорідні родичі загиблих українських бійців. Інформація про підписання з'явилась на порталі парламенту.

На порталі Ради вказано, що президент Зеленський підписав документ 31 грудня 2024 року. Текст документа, який у Верховній Раді прийняли 20 листопада 2024 року, вносить зміни у статтю 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема, у ст. 26 є частина 12, і у п. 3 цієї частини додали одне слово — "неповнорідний". Завдяки цій єдиній правці, ініційованій 21-м депутатом, отримують право звільнитись з військової служби неповнорідні брати та сестри бійців Сил оборони, які загинули або зникли безвісти, та бійців, які посмертно стали "Героями України".

Звільнення зі служби - деталі статті про родичів загиблих та зниклих безвісти Фото: Скриншот

Звільнення зі служби — коли почне діяти

Після резолюції президента, згідно з українським законодавством, нормативно-законодавчий акт протягом 15 денного терміну оприлюднюється у офіційних урядових виданнях, серед них — "Урядовий кур'єр" або "Голос України". 31 грудня на порталі "Голос України" з'явилось повідомлення про закон, підписаний очільником держави.

Тим часом у прикінцевих положеннях підписаного президентом закону вказано, що він стає чинним наступного дня після оприлюднення. Водночас окремо зауважується, що Кабінет Міністрів повинен прийняти додаткові акти, що закон почав реально працювати та виконуватись. На це в уряду є 10 днів, починаючи з 1 січня, свідчить текст документа.

Звільнення зі служби - коли почне працювати Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 листопада Рада підтримала ще один законопроєкт, який стосується бійців після російського полону — вони отримали відстрочку від мобілізації. Крім того, запровадили деяке спрощення для отримання відстрочки для родичів військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Нардеп Олексій Гочаренко пояснив, що завдяки цій новації людям не доведеться проходити через судові процеси.

Тим часом наприкінці грудня на порталі парламенту з'явився інший законопроєкт, дотичний до війни та воєнного стану. Згідно з оприлюдненим текстом, політики хочуть дозволити виїзд за кордон українцям віком до 24 років, які раніше встигли вступити до закордонних навчальних закладів. Нардепи пояснили причину своєї пропозиції. Зокрема, вони вважають, що таким чином покращать демографію, яка потерпає від того, що молодь виїздить та не повертається.

Нагадуємо, 30 грудня Фокус розповів про категорії українців, які не зможуть отримати відстрочку від мобілізації з січня 2025 року.