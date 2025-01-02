Освобождение со службы для неполнородных братьев и сестер погибших: Зеленский подписал закон

Неполнородные братья и сестры погибших бойцов ВСУ не сразу смогут уволиться со службы, свидетельствует текст закона 4063-IX. Перед этим определенную дополнительную работу должен выполнить Кабмин.

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Резолюция президента Украины Владимира Зеленского появилась на законопроекте 11531, который народные депутаты поддержали в ноябре 2024 года. Благодаря новому закону под номером 4063-IX получила возможность уволиться из армии еще одна категория украинцев — неполнородные родственники погибших украинских бойцов. Информация о подписании появилась на портале парламента.

На портале Рады указано, что президент Зеленский подписал документ 31 декабря 2024 года. Текст документа, который в Верховной Раде приняли 20 ноября 2024 года, вносит изменения в статью 26 закона "О воинской обязанности и военной службе". В частности, в ст. 26 есть часть 12, и в п. 3 этой части добавили одно слово — "неполнородный". Благодаря этой единственной правке, инициированной 21-м депутатом, получают право уволиться с военной службы неполнородные братья и сестры бойцов Сил обороны, погибших или пропавших без вести, и бойцов, которые посмертно стали "Героями Украины".

Увольнение со службы — детали статьи о родственниках погибших и пропавших без вести Фото: Скриншот

Увольнение со службы — когда начнет действовать

После резолюции президента, согласно украинскому законодательству, нормативно-законодательный акт в течение 15 дневного срока обнародуется в официальных правительственных изданиях, среди них — "Урядовий кур'єр" или "Голос Украины". 31 декабря на портале "Голос Украины" появилось сообщение о законе, подписанном главой государства.

Между тем в заключительных положениях подписанного президентом закона указано, что он вступает в силу на следующий день после обнародования. В то же время отдельно отмечается, что Кабинет Министров должен принять дополнительные акты, чтобы закон начал реально работать и выполняться. На это у правительства есть 10 дней, начиная с 1 января, свидетельствует текст документа.

Увольнение со службы — когда начнет работать Фото: Скриншот

Отметим, 20 ноября Рада поддержала еще один законопроект, который касается бойцов после российского плена — они получили отсрочку от мобилизации. Кроме того, ввели некоторое упрощение для получения отсрочки для родственников военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Нардеп Алексей Гочаренко объяснил, что благодаря этой новации людям не придется проходить через судебные процессы.

Между тем в конце декабря на портале парламента появился другой законопроект, касающийся войны и военного положения. Согласно обнародованному тексту, политики хотят разрешить выезд за границу украинцам в возрасте до 24 лет, которые ранее успели поступить в зарубежные учебные заведения. Нардепы объяснили причину своего предложения. В частности, они считают, что таким образом улучшат демографию, которая страдает от того, что молодежь выезжает и не возвращается.

Напоминаем, 30 декабря Фокус рассказал о категориях украинцев, которые не смогут получить отсрочку от мобилизации с января 2025 года.