"Наконец-то добились": отсрочку от мобилизации получит еще одна категория украинцев, — нардеп

Законопроект поддержали более 300 парламентариев. Также еще одна категория граждан получит право на увольнение со службы.

Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку гражданским гражданам, которые прошли плен. Об этом 20 ноября сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"За" проголосовали 304 парламентария. Автором законопроекта является нардеп Ирина Фриз, соавтором — Гончаренко.

"Давно добивались того, чтобы у людей, которые прошли плен, было так же право на отсрочку от службы, как это работает сейчас с военнопленными. Потому что это справедливо! И наконец добились", — отметил депутат.

Он сообщил, что также законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести. Такое право будут иметь не только родные признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах, но и тех, кто получил статус "без вести пропавшего" через суд.

"Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда", — уточнил Гончаренко.

Также Рада поддержала законопроект №11531 о предоставлении права на увольнение со службы неполнородным родственникам погибших или пропавших без вести защитников. "За" проголосовали 308 парламентариев.

"Это мой законопроект. Долго добивался его принятия! Летом парламент проголосовал другой мой закон о предоставлении отсрочки для родственников, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести на войне. Теперь добился освобождения", — добавил нардеп.

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский и представил "План устойчивости" из 10 пунктов.

Также 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон №11407. Теперь военные смогут самостоятельно решать, кто будет получать выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.