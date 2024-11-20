"Нарешті домоглися": відстрочку від мобілізації отримає ще одна категорія українців, — нардеп

Законопроєкт підтримали понад 300 парламентарів. Також ще одна категорія громадян отримає право на звільнення зі служби.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12104 про надання права на відстрочку цивільним громадянам, які пройшли полон. Про це 20 листопада повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 304 парламентарі. Авторкою законопроєкту є нардепка Ірина Фріз, співавтором — Гончаренко.

"Давно добивалися того, щоб у людей, які пройшли полон, було так само право на відстрочку від служби, як це працює зараз з військовополоненими. Бо це справедливо! І нарешті домоглися", — зауважив депутат.

Він повідомив, що також законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки від мобілізації тим, чиї близькі родичі зникли безвісти. Таке право матимуть не лише рідні визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, але й тих, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд.

"Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду", — уточнив Гончаренко.

Також Рада підтримала законопроєкт №11531 про надання права на звільнення зі служби неповнорідним родичам загиблих або зниклих безвісти захисників. "За" проголосували 308 парламентарів.

"Це мій законопроєкт. Довго добивався його ухвалення! Влітку парламент проголосував інший мій закон про надання відстрочки для родичів, чиї неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти на війні. Тепер добився звільнення", — додав нардеп.

Нагадаємо, 19 листопада у Верховній Раді виступив президент Володимир Зеленський та презентував "План стійкості" з 10 пунктів.

Також 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон №11407. Тепер військові зможуть самостійно вирішувати, хто отримуватиме виплати, якщо вони зникнуть безвісти або потраплять у полон.