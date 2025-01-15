Украинский полигон для КНДР: как Северная Корея на нашей войне учится побеждать Южную
Куда пойдут воевать дальше бойцы из КНДР, получившие реальный опыт современной войны на украинском фронте? Для военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова ответ ясен: они применят полученные навыки в войне против Южной Кореи, и это — главное, ради чего они здесь.
Разведка Южной Кореи обнародовала следующие цифры. По их оценкам, в войне против Украины уже погибло минимум 300 и ранено более 2700 военных из КНДР. О чем эти цифры? Да сами по себе — ни о чем. Армия КНДР не станет слабее — по их количеству такие потери сильно не ударят. Для Украины эти три тысячи минус — меньше двух суток по сводке Генштаба в общем количестве отминусованного противника. И нам вообще безразлично, кого "забаранили" — российских военных, наемников с какой-нибудь Кубы или этих из КНДР. Так что тратить время на публикацию этой новости не стоит, как и на чтение. Тем не менее, есть один важный момент
Что получает в качестве платы за эти потери КНДР? Деньги? Да, конечно, но это не главное. Не то количество и не те суммы. Главное, они получают опыт. Реальный опыт участия в современных боевых действиях. Раненых можно вылечить. Выживших заменить по ротации. Рано или поздно в армии КНДР будет достаточно большая ударная группа ветеранов современной войны.
А Южная Корея, изучающая тактику противника исключительно с помощью разведки, так и останется большой армией теоретиков. Думаю, всем понятно, как будут развиваться боевые действия в случае столкновения ветеранов с теоретиками? Кому непонятно, спросите у знакомых украинских военных – чем отличается подразделение ветеранов от укомплектованного новичками с любой подготовкой.
Вывод на поверхности. Если (когда?) очередной Ким захочет пойти войной на соседей – им кранты. Быстро и болезненно. Самое технологичное оружие не спасет от тех, кто уже имел с ним дело и выжил. Поверьте, мы знаем. Как бессильны ракеты против небольших мобильных групп с грамотными командирами. Как два экипажа на потрепанных джипах с дронами могут остановить и сжечь колонну бронетехники. Мы научились и учим пополнение.
Военные КНДР тоже научатся. Из росармии, кто выжил – тоже очень опасные ветераны, не сравнить с самоуверенными индюками образца 2022 года. Потому в случае новой войны между Кореями в ближайшей перспективе победитель уже очевиден. Разве что, власти Южной решатся тоже направить военных за опытом к нам на реальную войну. И тут же проверять эффективность своего оружия и вооружения.
Вообще, судьба Корейского полуострова мне практически безразлична. А потратил время на написание этого текста я ради этого, последнего абзаца. У самой современной армии нежных теоретиков нет НИКАКИХ шансов против вооруженных хуже со старой техникой армии ветеранов. Так что авторы рейтинга армий мира, поставившие Украину на 20-е место, могут смело слить его в унитаз.
Так что если Россия сейчас подпишет с Украиной мир, остановится, а через полгода накопит силы и пойдет в Европу мимо нас – их ждет шок и ужас. Если сможет захватить большую часть Украины и полезет дальше через границы – Европу тоже ждет шок и ужас. До Италии, может, и не дойдут. До Германии – легко. Именно об этом стоит думать всем европейским политикам и журналистам, лидерам мнений и условным "польским фермерам". Раздавят. Исключений для работавших на них не будет, разве что для единиц. В страшное очень трудно поверить. Но от этого оно не перестает случаться. Случаться противоестественным способом с недоверчивыми оптимистами…
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