Украинский полигон для КНДР: как Северная Корея на нашей войне учится побеждать Южную

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Разведка Южной Кореи обнародовала следующие цифры. По их оценкам, в войне против Украины уже погибло минимум 300 и ранено более 2700 военных из КНДР. О чем эти цифры? Да сами по себе — ни о чем. Армия КНДР не станет слабее — по их количеству такие потери сильно не ударят. Для Украины эти три тысячи минус — меньше двух суток по сводке Генштаба в общем количестве отминусованного противника. И нам вообще безразлично, кого "забаранили" — российских военных, наемников с какой-нибудь Кубы или этих из КНДР. Так что тратить время на публикацию этой новости не стоит, как и на чтение. Тем не менее, есть один важный момент

Что получает в качестве платы за эти потери КНДР? Деньги? Да, конечно, но это не главное. Не то количество и не те суммы. Главное, они получают опыт. Реальный опыт участия в современных боевых действиях. Раненых можно вылечить. Выживших заменить по ротации. Рано или поздно в армии КНДР будет достаточно большая ударная группа ветеранов современной войны.

А Южная Корея, изучающая тактику противника исключительно с помощью разведки, так и останется большой армией теоретиков. Думаю, всем понятно, как будут развиваться боевые действия в случае столкновения ветеранов с теоретиками? Кому непонятно, спросите у знакомых украинских военных – чем отличается подразделение ветеранов от укомплектованного новичками с любой подготовкой.

Вывод на поверхности. Если (когда?) очередной Ким захочет пойти войной на соседей – им кранты. Быстро и болезненно. Самое технологичное оружие не спасет от тех, кто уже имел с ним дело и выжил. Поверьте, мы знаем. Как бессильны ракеты против небольших мобильных групп с грамотными командирами. Как два экипажа на потрепанных джипах с дронами могут остановить и сжечь колонну бронетехники. Мы научились и учим пополнение.

Бойцы КНДР в условиях фронта Фото: Telegram

Военные КНДР тоже научатся. Из росармии, кто выжил – тоже очень опасные ветераны, не сравнить с самоуверенными индюками образца 2022 года. Потому в случае новой войны между Кореями в ближайшей перспективе победитель уже очевиден. Разве что, власти Южной решатся тоже направить военных за опытом к нам на реальную войну. И тут же проверять эффективность своего оружия и вооружения.

Вообще, судьба Корейского полуострова мне практически безразлична. А потратил время на написание этого текста я ради этого, последнего абзаца. У самой современной армии нежных теоретиков нет НИКАКИХ шансов против вооруженных хуже со старой техникой армии ветеранов. Так что авторы рейтинга армий мира, поставившие Украину на 20-е место, могут смело слить его в унитаз.

Так что если Россия сейчас подпишет с Украиной мир, остановится, а через полгода накопит силы и пойдет в Европу мимо нас – их ждет шок и ужас. Если сможет захватить большую часть Украины и полезет дальше через границы – Европу тоже ждет шок и ужас. До Италии, может, и не дойдут. До Германии – легко. Именно об этом стоит думать всем европейским политикам и журналистам, лидерам мнений и условным "польским фермерам". Раздавят. Исключений для работавших на них не будет, разве что для единиц. В страшное очень трудно поверить. Но от этого оно не перестает случаться. Случаться противоестественным способом с недоверчивыми оптимистами…

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