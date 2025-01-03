Стояли несколько часов: в Южной Корее следователи пытались арестовать президента (видео)

12 часов южнокорейские правоохранители пытались добраться до президента Юн Сок Йоля, которого защищала армия и служба безопасности, рассказали журналисты.

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Следователи и прокуроры имеют семь дней для ареста президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, которому парламент объявил импичмент. Когда они попытались провести арест, то наткнулись на сопротивление толпы, которая окружила резиденцию. Когда же машины проехали за ворота, то следователей заблокировали военнослужащие и охрана президента. О том, есть ли вероятность своевременного выполнения ордера на арест, рассказало агентство Yonhup News Agancy.

На портале сообщили, что около 8 часов (по местному времени) 3 января следователи государственного антикоррупционного агентства прибыли к действующему президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю. При себе они имели ордер на арест, который выдали после попытки переворота. В подозрении говорится о намерении совершить мятеж и о злоупотреблении властью из-за военного положения, которое пытались объявить 3 декабря.

На видео с места событий видно толпу сторонников и противников президента. Часть людей устроили импровизированный лагерь перед воротами резиденции и препятствовали следователям и правоохранителям проникнуть внутрь. Напротив протестующих — шеренга полиции: по оценкам, на улицы вывели 2 700 полицейских.

Между тем корейские СМИ показали кадры машин следователей и прокуроров, которые все же приблизились к резиденции. Позже удалось пробраться за ворота, но там они встретили еще одно препятствие. Издание сообщило, что дворец президента окружила его охрана и военные, которые не допускали людей с ордером.

Южная Корея — следователи перед резиденцией президента Фото: X (Twitter) Южная Корея — толпы перед резиденцией президента Фото: X (Twitter)

Наконец, через ориентировочно четыре часа, следователи зашли за ворота. Однако в 20 ч. появилось заявление представителей антикоррупционного ведомства: они сообщили, что приостанавливают исполнение ордера на арест, поскольку появились "практические трудности". Кроме того, чиновники сомневаются, что выполнят его в субботу или воскресенье, поскольку ожидают увидеть еще большую толпу. Срок действия ордера — понедельник 6 декабря, написали на портале Yonhup News Agancy.

"Ожидается, что Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников предпримет еще одну попытку задержать Юна на выходных, тогда как Служба безопасности президента угрожала принять судебные меры против "несанкционированного проникновения" в резиденцию президента", — привело агентство детали противостояния.

Южная Корея — что происходит

Отметим, 3 декабря корейские СМИ опубликовали кадры, снятые в центре Сеула. Как выяснилось, военные окружили ключевые здания, в частности, здание парламента, тем временем как президент Юн Сок Йоль объявил военное положение. Основание для такого решения — якобы приверженность главы оппозиционных сил к Северной Корее. Уже в 1:04 4 декабря, вопреки блокированию, депутаты парламента смогли собраться и поддержали отмену военного положения: 190 голосов "за" из 300. Кроме того, президенту объявили импичмент.

Через месяц, 31 декабря, следователи выдали ордер на обыск резиденции экс-президента и ордер на арест, который пока так и не удалось реализовать.

Напоминаем, после попытки переворота в Южной Корее Фокус собрал мнения экспертов относительно последствий событий в Южной Корее, которая соседствует с Китаем и Северной Кореей.