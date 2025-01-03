Стояли кілька годин: у Південній Кореї слідчі намагались арештувати президента (відео)

12 годин південнокорейські правоохоронці намагались дістатись до президента Юн Сок Йоля, якого захищала армія та служба безпеки, розповіли журналісти.

Related video

Слідчі та прокурори мають сім днів для арешту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому парламент оголосив імпічмент. Коли вони спробували провести арешт, то наштовхнулись на спротив натовпу, який оточив резиденцію. Коли ж машини проїхали за ворота, то слідчих заблокували військовослужбовці та охорона президента. Про те, чи є ймовірність вчасного виконання ордера на арешт, розповіло агентство Yonhup News Agancy.

На порталі повідомили, що близько 8 год. (за місцевим часом) 3 січня слідчі державного антикорупційного агентства прибули до чинного президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. При собі вони мали ордер на арешт, який видали після спроби перевороту. У підозрі ідеться про намір вчинити заколот та про зловживання владою через воєнний стан, який намагались оголосити 3 грудня.

На відео з місця подій видно натовп прихильників та противників президента. Частина людей влаштували імпровізований табір перед воротами резиденції і перешкоджали слідчим та правоохоронцям проникнути всередину. Навпроти протестувальників — шеренга поліції: за оцінками, на вулиці вивели 2 700 поліцейських.

Тим часом корейські ЗМІ показали кадри машин слідчих та прокурорів, які все ж наблизились до резиденції. Згодом їм вдалось пробратись за ворота, але там вони зустріли ще одну перешкоду. Видання повідомило, що палац президента оточила його охорона та військові, які не допускали людей з ордером.

Південна Корея - слідчі перед резиденцією президента Фото: X (Twitter) Південна Корея - натовпи перед резиденцією президента Фото: X (Twitter)

Врешті, через орієнтовно чотири години, слідчі зайшли за ворота. Однак о 20 год. з'явилась заява представників антикорупційного відомства: вони повідомили, що призупиняють виконання ордера на арешт, оскільки з'явились "практичні труднощі". Крім того, посадовці сумніваються, що виконають його в суботу або неділю, оскільки очікують побачити ще більший натовп. Термін дії ордера — понеділок 6 грудня, написали на порталі Yonhup News Agancy.

"Очікується, що Управління з розслідування корупції для високопосадовців зробить ще одну спробу затримати Юна на вихідних, тоді як Служба безпеки президента погрожувала вжити судових заходів проти "несанкціонованого проникнення" в резиденцію президента", — навело агентство деталі протистояння.

Південна Корея — що відбувається

Зазначимо, 3 грудня корейські ЗМІ опублікували кадри, зняті в центрі Сеула. Як з'ясувалось, військові оточили ключові будівлі, зокрема, будівлю парламенту, тим часом як президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан. Підстава для такого рішення — начебто прихильність глави опозиційних сил до Північної Кореї. Вже о 1:04 4 грудня, всупереч блокуванню, депутати парламенту змогли зібратись і підтримали скасування воєнного стану: 190 голосів "за" з 300. Крім того, президенту оголосили імпічмент.

Через місяць, 31 грудня, слідчі видали ордер на обшук резиденції експрезидента та ордер на арешт, який поки що так і не вдалось реалізувати.

Нагадуємо, після спроби перевороту у Південній Кореї Фокус зібрав думки експертів щодо наслідків подій в Південній Кореї, яка сусідить з Китаєм та Північною Кореєю.