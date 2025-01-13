Со значительным отрывом: в Хорватии на выборах президента победил пророссийский кандидат (фото)

По результатам обработки 100% протоколов, действующий глава Хорватии Зоран Миланович победил своего оппонента с результатом в 74,68% голосов. Ранее глава страны отметился рядом пророссийских заявлений.

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Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов, получив почти 75% голосов избирателей. Об этом сообщает общественный вещатель страны HRT.

По результатам обработки 100% протоколов, избирательная комиссия по состоянию на 05:30 утра объявила результаты подсчета — Миланович набрал 74,68%, а его конкурент — Драган Приморац набрал только 25,32%.

Результаты второго тура выборов президента Хорватии (фото: скриншот ЦИК Хорватии)

Впоследствии победитель выборов написал в своем Facebook благодарность всем, кто отдал голоса за его кандидатуру, и назвал день победы на выборах "замечательным".

"Хорватия, спасибо! Это замечательный день для меня, и я вижу эту победу как признание моего труда за пять лет и доверие людей ко мне", — написал Миланович.

Хорватский вещатель добавляет, что победа действующего главы государства со значительным результатом не является неожиданной. Ведь несколько недель назад хорватскому президенту не хватило лишь 1%, чтобы выиграть еще в первом туре.

Пророссийские высказывания Милановича

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, действующий глава Хорватии отметил рядом контраверсионных заявлений. В частности, в декабре 2022 года он заявил, что не считает Украину союзником. Тогда Миланович раскритиковал премьер-министра Андрея Пленковича за то, что тот "наподобие социопата" предложил парламенту обучать бойцов ВСУ и посоветовал ему воевать в Украине.

В мае 2023 года, президент Хорватии раскритиковал приветствие "Слава Украине!". Зоран Миланович сравнил украинское приветствие с немецким "Зиг Хайль" и хорватским "За дом готовы!", а также заявил, что западные политики используют его из-за того, что "они неграмотны".

Ранее сообщалось, что в Хорватии запретили президенту Милановичу баллотироваться на пост премьера. Хорватский лидер назвал решение Конституционного суда Загреба "государственным переворотом" и заявил, что все равно получит должность премьер-министра.

Впоследствии стало известно, Украина и Хорватия подписали Соглашение о сотрудничестве и поддержке. В тексте двусторонние Соглашения говорится о том, что государства договорились обмениваться разведывательными данными и углубить сотрудничество в других сферах.