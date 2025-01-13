Зі значним відривом: у Хорватії на виборах президента переміг проросійський кандидат (фото)

За результатами обробки 100% протоколів, чинний глава Хорватії Зоран Міланович переміг свого опонента з результатом в 74,68% голосів. Раніше очільник країни відзначився низкою проросійських заяв.

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Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі президентських виборів, отримавши майже 75% голосів виборців. Про це повідомляє суспільний мовник країни HRT.

За результатами обробки 100% протоколів, виборча комісія станом на 05:30 ранку оголосила результати підрахунку — Міланович набрав 74,68%, а його конкурент — Драган Пріморац набрав тільки 25,32%.

Результати другого туру виборів президента Хорватії (фото: скріншот ЦВК Хорватії)

Згодом переможець виборів написав у своєму Facebook вдячність всім, хто віддав голоси за його кандидатуру, та назвав день перемоги на виборах "чудовим".

"Хорватіє, дякую! Це чудовий день для мене, і я бачу цю перемогу як визнання моєї праці за п'ять років та довіру людей до мене", — написав Міланович.

Хорватський мовник додає, що перемога чинного глави держави зі значним результатом не є несподіваним. Адже кілька тижнів тому хорватському президентові не вистачило лише 1%, аби виграти ще в першому турі.

Проросійські висловлювання Мілановича

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України, чинний глава Хорватії відзначив низкою контраверсійних заяв. Зокрема, в грудні 2022 року він заявив, що не вважає Україну союзником. Тоді Міланович розкритикував прем'єр-міністра Андрія Пленковича за те, що той "на зразок соціопату" запропонував парламенту навчати бійців ЗСУ та порадив йому воювати в Україні.

В травні 2023 року, президент Хорватії розкритикував привітання "Слава Україні!". Зоран Міланович порівняв українське вітання з німецьким "Зіг Хайль" та хорватським "За дім готові!", а також заявив, що західні політики використовують його через те, що "вони неграмотні".

Раніше повідомлялося, що в Хорватії заборонили президенту Мілановичу балотуватися на посаду прем'єра. Хорватський лідер назвав рішення Конституційного суду Загреба "державним переворотом" і заявив, що все одно отримає посаду прем'єр-міністра.

Згодом стало відомо, Україна та Хорватія підписали Угоду про співробітництво та підтримку. У тексті двосторонні Угоди йдеться про те, що держави домовились обмінюватись розвідувальними даними та поглибити співробітництво в інших сферах.