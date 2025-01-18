Суд у Сеулі заарештував президента Південної Кореї Юн Сок Йоля: що відомо

Юн Сок Йоль став першим чинним президентом в історії Південної Кореї, якого офіційно заарештували. Після видачі ордера тримати главу держави під вартою можна до 20 днів.

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Західний окружний суд Сеула видав ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля на підставі звинувачень в організації заколоту і зловживанні владою, коли 3 грудня політик оголосив воєнний стан. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Таким чином Юн став першим чинним президентом у конституційній історії Південної Кореї, який був офіційно заарештований.

Після видачі ордера слідчі можуть утримувати Юна під вартою до 20 днів, включно з тими, які він уже провів під арештом після затримання в його резиденції в Сеулі в середу, 15 січня.

Як повідомляється, Управління з розслідування корупції серед високопосадовців планує передати Юна під варту прокуратурі. Потім, як очікується, відомство проведе подальше розслідування і до закінчення терміну арешту висуне обвинувачення.

Агентство пише, що під час засідання суду, яке тривало близько 5 годин, розглядали аргументи за і проти арешту. Свою виправдувальну промову президент говорив 40 хвилин, а також дав 5-хвилинну заключну заяву.

Прихильники президента Юна

Під час засідання прихильники президента зібралися біля будівлі суду, вплутуючись у дрібні сутички з поліцією, вимагаючи розпуску корупційного управління, яке веде справу Юна. Водночас його противники поруч провели мітинг, закликаючи до арешту політика.

Нагадаємо, для арешту президента Південної Кореї Юн Сок Йоля у слідчих і прокурорів було сім днів. Правоохоронці 12 годин намагалися дістатися до президента, якого в його резиденції захищала армія і служба безпеки.

Заарештували ж президента 15 січня, з другої спроби. Юн Сок Йоль погодився підкоритися вимогам, щоб "уникнути кровопролиття".