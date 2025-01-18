Суд в Сеуле арестовал президента Южной Кореи Юн Сок Еля: что известно

Юн Сок Ель стал первым действующим президентом в истории Южной Кореи, которого официально арестовали. После выдачи ордера держать главу государства под стражей можно до 20 дней.

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Западный окружной суд Сеула выдал ордер арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля на основании обвинений в организации мятежа и злоупотреблении властью, когда 3 декабря политик объявил военное положение. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Таким образом Юн стал первым действующим президентом в конституционной истории Южной Кореи, который был официально арестован.

После выдачи ордера следователи могут содержать Юна под стражей до 20 дней, включая, которые он уже провел под арестом после задержания в его резиденции в Сеуле в среду, 15 января.

Как сообщается, Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц планирует передать Юна под стражу прокуратуре. Затем, как ожидается, ведомство проведет дальнейшее расследование и до истечения срока ареста предъявит обвинение.

Агентство пишет, что во время заседания суда, которое длилось около 5 часов, рассматривались аргументы за и против ареста. Свою оправдательную речь президент говорил 40 минут, а также дал 5-минутное заключительное заявление.

Сторонники президента Юна

Во время заседания сторонники президента собрались у здания суда, ввязываясь в мелкие стычки с полицией, требуя роспуска коррупционного управления, которое ведет дело Юна. В то же время его противники рядом провели митинг, призывая к аресту политика.

Напомним, для ареста президента Южной Кореи Юн Сок Еля у следователей и прокуроров было семь дней. Правоохранители 12 часов пытались добраться до президента, которого в его резиденции защищала армия и служба безопасности.

Арестовали же президента 15 января, со второй попытки. Юн Сок Ель согласился подчиниться требованиям, чтобы "избежать кровопролития".