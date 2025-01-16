"Боевые" без пребывания на ЛБЗ: кто и почему получает незаконные выплаты

В украинской армии неоднократно были выявлены случаи, когда определенные бойцы получали незаконную зарплату — боевые выплаты без пребывания на фронте. Фокус узнал, как удается прокручивать подобные схемы и можно ли вернуть государству потерянные средства.

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Ранее в украинском войске выявляли безосновательные начисления боевых в ВСУ, так государство теряло миллионы гривен. Подобные случаи продолжают встречаться в различных воинских частях.

Начисление боевых в ВСУ: как бойцам выплачивают незаконные деньги

Так в июне 2024 года начальник штаба одного из военных подразделений в Николаевской области поручил подчиненному заниматься начислением выплат, который оформил своим собратьям вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях.

"Чиновник не проверил действия подчиненного и согласовал документы о начислении денег. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 4,3 млн гривен. Начальник штаба подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины)", — говорится в сообщении ГБР.

Кроме этого, ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру одной из бригад теробороны и его трем подчиненным, которые помогали получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. В конце июля 2023 года чиновник устроил жену в свою бригаду на должность стрелка, чтобы она могла получать повышенные выплаты. Для якобы соблюдения закона супруги даже развелись, хотя и находились в родственных отношениях.

"Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных — командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения. Таким образом за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения", — рассказали в ГБР.

В течение этого времени женщина служила рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Более того, она даже провела две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

Народный депутат, председатель межфракционного депутатского объединения "Защита прав военнослужащих и ветеранов войны" Юлия Яцык сообщила Фокусу, что о незаконном начислении боевых в ВСУ слышала и раньше. Она подчеркнула, что данные о случаях — это информация, содержащая персональные данные, поэтому у ВСК ВР не было возможности проверить подобные случаи.

"Мы передавали материалы в правоохранительные органы, потому что у них есть полномочия расследовать в рамках уголовного производства факты о растрате", — сказала Юлия Яцык.

Она отметила, что в основном это касается начисления и выдачи справок о пребывании в зоне боевых действий для начисления боевых в ВСУ комбригами, комбатами или ротными. Командиры часто бывают в доле и предоставляют справки за конкретное вознаграждение.

Военный адвокат Олег Леонтьев отметил в разговоре с Фокусом, что процесс начисления боевых в ВСУ никто не контролирует. Так раньше была военная прокуратура, которая надзирала за соблюдением законов.

"Теперь командир части может выгнать и не пустить на территорию части проверяющих — ГБРовцев, следователей, вообще всех. Фактически, это черная дыра. Все воинские части, Министерство обороны — это черная дыра. Они все, что хотят, то и творят", — пояснил адвокат.

Он рассказал, как может происходить незаконное начисление боевых в ВСУ. В частности, в армии издаются приказы, по которым определенные люди должны идти на линию боевого соприкосновения. Эти приказы должны быть записаны в журналах боевых действий, однако их могут переписывать или подделывать.

"Есть боевое распоряжение, под которое в боевом журнале написано, что определенные лица якобы ушли, потом они вернулись, дальше идет приказ на выплаты. А потом, например, мина или пожар, в штабе все сгорело, все счастливы, материальных доказательств нет", — отметил Леонтьев.

Государство обокрали: можно ли вернуть средства?

По словам нардепа, средства по незаконному начислению боевых в ВСУ можно вернуть государству в рамках уголовного производства. Кроме этого, деньги можно вернуть, если лицо напишет заявление об их ошибочном начислении.

"Знаю, что был такой случай в одной из бригад, когда командир инициировал внутреннюю проверку, обнаружил такие факты и заставил военнослужащих написать соответствующие заявления", — рассказала Юлия Яцык.

Она отметила, что сейчас межфракционное депутатское объединение продолжает делать то дело, что и раньше ВСК. Так сейчас решаются вопросы по 155 бригаде, по начислению зарплаты в 153 бригаде. Так фронт сдвинулся, и где раньше была вторая линия обороны, сейчас фактически первая. Однако солдаты получают денежное вознаграждение в размере всего 30 тысяч гривен, как второй эшелон.

"То есть из-за халатности военных командиров фактически мы имеем случай, когда недополучают военные свои законные средства. Поэтому здесь и обратная сторона медали", — подытожила Яцык.

Леонтьев отметил, что средства по незаконному начислению боевых в ВСУ можно вернуть, если будет проведено расследование, зарегистрировано уголовное производство, предъявлено подозрение, составлен и направлен в суд обвинительный акт. Суд должен рассмотреть дело, после всех обжалований приговор вступает в законную силу. Также параллельно подается исковое заявление о взыскании средств, причиненных убытков.

Однако адвокат отметил, что в Украине очень длинная и неповоротливая судебная и правоохранительная система. Кроме этого, он не знает новых случаев с 2012 года, когда таким образом возвращали незаконно начисленные средства.

Напомним, в ноябре Фокус рассказывал о "мертвых душах" в ВСУ. В частности, как мужчин за определенную сумму оформляют в армию, однако те не находятся на службе.

В декабре народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк рассказал, что в проекте госбюджета на 2025 год не запланирована индексация зарплат для военнослужащих. Несмотря на это, размер выплат может быть скорректирован с учетом инфляции и повышения цен.