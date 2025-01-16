"Бойові" без перебування на ЛБЗ: хто та чому отримує незаконні виплати

В українському війську неодноразово були виявлені випадки, коли певні бійці отримували незаконну зарплатню — бойові виплати без перебування на фронті. Фокус дізнався, як вдається прокручувати подібні схеми та чи можна повернути державі втрачені кошти.

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Раніше в українському війську виявляли безпідставні нарахування бойових у ЗСУ, так держава втрачала мільйони гривень. Подібні випадки продовжують зустрічатися в різних військових частинах.

Нарахування бойових у ЗСУ: як бійцям виплачують незаконні гроші

Так у червні 2024 року начальник штабу одного з військових підрозділів у Миколаївській області доручив підлеглому займатися нарахуванням виплат, який оформив своїм побратимам винагороду, яка призначається лише в разі безпосередньої участі в бойових діях.

"Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень. Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України)", — йдеться у повідомленні ДБР.

Крім цього, ДБР повідомило про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони і його трьом підлеглим, які допомагали отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував дружину у свою бригаду на посаду стрільця, аби вона могла отримувати підвищені виплати. Для нібито дотримання закону подружжя навіть розлучилося, хоч і перебувало в родинних відносинах.

"Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих — командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди", — розповіли в ДБР.

Протягом цього часу жінка служила поруч з чоловіком і займалася конярством на спеціальній фермі. Ба більше, вона навіть провела два тижні в Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Народна депутатка, голова міжфракційного депутатського обʼєднання "Захист прав військовослужбовців та ветеранів війни" Юлія Яцик повідомила Фокусу, що про незаконне нарахування бойових у ЗСУ чула й раніше. Вона наголосила, що дані про випадки — це інформація, що містить персональні дані, тому в ТСК ВР не було можливості перевірити подібні випадки.

"Ми передавали матеріали до правоохоронних органів, тому що в них є повноваження розслідувати в рамках кримінального провадження факти про розтрату", — сказала Юлія Яцик.

Вона зауважила, що здебільшого це стосується нарахування й видачі довідок про перебування в зоні бойових дій для нарахування бойових у ЗСУ комбригами, комбатами чи ротними. Командири часто бувають в долі та надають довідки за конкретну винагороду.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв зауважив у розмові з Фокусом, що процес нарахування бойових у ЗСУ ніхто не контролює. Так раніше була військова прокуратура, яка наглядала за дотриманням законів.

"Тепер командир частини може вигнати й не пустити на територію частини перевіряючих — ДБРівців, слідчих, взагалі всіх. Фактично, це чорна діра. Всі військові частини, Міністерство оборони — це чорна діра. Вони все, що хочуть, те і творять", — пояснив адвокат.

Він розповів, як може відбуватися незаконне нарахування бойових у ЗСУ. Зокрема, у війську видаються накази, за якими певні люди повинні йти на лінію бойового зіткнення. Ці накази повинні бути записані в журналах бойових дій, проте їх можуть переписувати чи підробляти.

"Є бойове розпорядження, під яке в бойовому журналі написано, що певні особи нібито пішли, потім вони повернулися, далі йде наказ на виплати. А потім, наприклад, міна чи пожежа, в штабі все згоріло, всі щасливі, матеріальних доказів немає", — зазначив Леонтьєв.

Державу обікрали: чи можна повернути кошти?

За словами нардепки, кошти з незаконного нараховання бойових у ЗСУ можна повернути державі в рамках кримінального провадження. Крім цього, гроші можна повернути, якщо особа напише заяву про їх помилкове нарахування.

"Знаю, що був такий випадок в одній з бригад, коли командир ініціював внутрішню перевірку, виявив такі факти й змусив військовослужбовців написати відповідні заяви", — розповіла Юлія Яцик.

Вона наголосила, що нині міжфракційне депутатське обʼєднання продовжує робити ту справу, що й раніше ТСК. Так наразі розвʼязуються питання стосовно 155 бригади, щодо нарахування зарплатні в 153 бригаді. Так фронт зсунувся, і де раніше була друга лінія оборони, зараз фактично перша. Проте солдати отримують грошову винагороду в розмірі лише 30 тисяч гривень, як другий ешелон.

"Тобто через недбалість військових командирів фактично ми маємо випадок, коли недоотримують військові свої законні кошти. Тому тут і зворотна сторона медалі", — підсумувала Яцик.

Леонтьєв зауважив, що кошти з незаконного нарахування бойових у ЗСУ можна повернути, якщо буде проведене розслідування, зареєстроване кримінальне провадження, предʼявлено підозру, складений та направлений до суду обвинувальний акт. Суд повинен розглянути справу, після всіх оскаржень вирок набирає законної сили. Також паралельно подається позивна заява щодо стягнення коштів, заподіяних збитків.

Проте адвокат наголосив, що в Україні дуже довга та неповоротка судова й правоохоронна система. Крім цього, він не знає нових випадків з 2012 року, коли таким чином повертали незаконно нараховані кошти.

Нагадаємо, в листопаді Фокус розповідав про "мертвих душ" в ЗСУ. Зокрема, як чоловіків за певну суму оформлюють до війська, проте ті не перебувають на службі.

У грудні народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк розповів, що в проєкті держбюджету на 2025 рік не заплановано індексацію зарплат для військовослужбовців. Попри це, розмір виплат може бути скоригований з урахуванням інфляції та підвищення цін.