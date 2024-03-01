"Боевые" для любовниц и знакомых: куда пропали около 200 миллионов выплат за службу на передовой

В Силах обороны Украины выявили многочисленные злоупотребления: командиры нередко начисляли своим родственникам и знакомым 100 000 гривен за выполнение задач в горячих точках. Причем эти люди в отдельных случаях вообще не были связаны с ВСУ. Фокус выяснил, как тратили бюджетные деньги и можно ли провести эффективную ротацию подразделений ВСУ, отправив тыловиков воевать.

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Аудиторы Министерства обороны Украины выявили безосновательные выплаты военным за службу на передовой. Воинские части потратили на находившихся в тылу 186 млн гривен, сообщила пресс-служба министерства.

Все военнослужащие пребывали в пунктах постоянной дислокации. Они выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты, рассказали в ведомстве.

Приказы о начислении "боевых" отдавало военное начальство в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях. Материалы аудита передали правоохранителям для установления степени вины должностных лиц и возмещения ущерба государству.

Масштабный аудит в Силах обороны Украины начал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам главы фракции Слуга Давида Арахамии, проверки связаны с тем, что большое количество украинских военных ни разу не были в зоне боевых действий за два года полномасштабной войны.

"Армия — 900 тысяч, из них 300 тысяч воюют, а где еще 600 тысяч? Мы понимаем, что есть соотношение: на каждого солдата на передовой должна быть [в тылу] логистика и так далее. Уже нашли восемь тысяч людей, которые прикомандированы к Генштабу и не воевали. Они уже готовятся и пойдут на подмену. Я считаю, что по завершению аудита цифра будет намного больше", — подчеркивал депутат.

Схожие пропорции воюющих и служащих в тылу озвучивал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его данным, в реальных боях участвовало 200-300 тысяч человек, а остальные были "очень далеко от войны, но они есть".

"Мне кажется, одна из ключевых задач Сырского — как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество нужно", — замечал советник главы ОП.

Летчика не бросишь в окоп, а пехотинца — не поставишь управлять ЗРК Patriot

Очевидно, перевод солдат на фронт из тыловых частей власти рассматривают как вариант решения проблемы нехватки живой силы. Опрошенные Фокусом военные говорят о невозможности "стихийного" процесса замены специалистов.

На одного бойца работает несколько человек вдали от линии соприкосновения, решая массу задач. Кто-то должен охранять тыловые объекты: склады с техникой и боеприпасами, аэродромы и ремонтные цеха, важные транспортные узлы, военные заводы и объекты критической инфраструктуры. Кроме этого, сохраняется опасность вторжения в приграничных с Россией и Беларусью областях. Украина обязана содержать там значительный контингент.

По мнению офицера ВСУ и экс-нардепа Игоря Лапина, аудит Сил обороны Украины — правильное решение, если действительно выявят нарушения и накажут виновных.

"Нормальный процесс контроля за бюджетными деньгами. Смотреть надо объективно, ведь работа тыла действительно необходима для обеспечения армии на передовой. Условно скажу так: несколько военных в тылу работают для одного фронтовика", — объясняет военный Фокусу.

Лапин подчеркивает важность подразделений ПВО, которые работают вдали от линии фронта, но каждый день выполняют боевые задачи: уничтожают вражеские дроны и ракеты, наблюдают за воздушным пространством.

"Разберем несколько примеров. Сколько человек обслуживают боевого летчика? Очень и очень много. А военно-морские силы где, в окопах или нет? Мы же на боевых кораблях не плаваем. Помимо морской пехоты есть и те, кто изготавливает морские дроны Sea Baby. Подумайте, нужны они или нет", — комментирует военный.

Но есть и другая сторона медали — так называемые воинские части "для своих". Часть из них расположена в Киеве и эти военнослужащие вообще не были на фронте. Вероятно, там служат дети, родственники и хорошие знакомые представителей военного командования, рассуждает офицер ВСУ.

"Вспомним воинскую часть 3066 Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины, где служил актер "Квартала 95" Александр Пикалов. Вы думаете, у нас таких мало?" — акцентирует внимание экс-нардеп.

В Нацгвартии отмечали, что Пикалова призвали на военную службу по призыву во время мобилизации с 28 февраля 2022 по 17 января 2024 года. Он получал денежное довольствие в соответствии с инструкцией за период прохождения военной службы.

Ротацию проводить за счет перевода тыловых военных на фронт и наоборот надо разумно. Недопустимо, чтобы летчиков бросали в окопы, а пехотинцев ставили управлять установками Patriot, добавил Лапин.

Выписывали "боевые" для любовниц

Офицер медицинских сих ВСУ говорит Фокусу, что в некоторых подразделениях командиры выписывали "боевые" своим любовницам и знакомым.

"А человек жил в Киеве, никуда не ездил и получал свои 100 000 гривен. Это открытое уголовное дело, а подобные выписки командировок — известный факт. Вопрос в количестве и качестве", — рассказал собеседник.

Существуют и "мертвые души", которые числятся в подразделениях, но реально не служат. Коррупция в тыловых частях может сводиться к требованию перевода на неопасные должности: служба в закупках, штабах командования или ближе к месту жительства военнослужащего. Некоторые вышестоящие военные чиновники заинтересованы в дополнительном доходе, поэтому прекратить злоупотребления крайне тяжело.

Фокус ранее писал о коррупционном скандале в 77-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск ВСУ. Жена служившего в подразделении и пропавшего без вести военного Татьяна Ивчук говорила, что командиры требовали от солдат от 30 до 70 тысяч гривен каждый месяц за невыход на боевое задание.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 8 января заявил о начале очистки системы Минобороны от "недобросовестных участников". Отдельно глава ведомства акцентировал внимание на коррупционной схеме по закупке боеприпасов на 1,5 миллиарда гривен.