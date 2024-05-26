РФ направила до Північної Кореї експертів, щоб допомогти розробити супутник-шпигун, — ЗМІ

За даними журналістів, Пхеньян провів масштабніші випробування двигунів, ніж очікувалося. Робиться це для того, щоб враховувати стандарти фахівців із РФ.

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Російські експерти в масовій кількості направляються в КНДР, щоб допомогти в розробленні розвідувального супутника. Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

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Високопоставлений представник Міністерства оборони Південної Кореї на умовах анонімності повідомив, що Пхеньян провів масштабніші випробування двигунів, ніж очікувалося. Для того, щоб враховувати стандарти фахівців із РФ.

Військові Південної Кореї також заявили, що виявили помітні ознаки того, що новий запуск готується, але раніше заявляли, що неминучих ознак немає.

"Північна Корея дуже ретельно проводила випробування ракетних двигунів у набагато більшій кількості, ніж цього чекали", — сказав представник відомства оборони.

Повідомляється, що багато російських техніків в'їхало в Північну Корею через те, що глава Кремля Володимир Путін роком раніше пообіцяв підтримати супутникову програму КНДР.

За словами чиновника, представники Північної Кореї, можливо, були занадто сміливими в плані запуску через брак знань, але російські експерти, ймовірно, сказали їм не робити цього.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, у Кім Чен Ина є моторошний "загін задоволень".

Також повідомлялося, що в КНДР розкритикували США за передачу Україні ракет великої дальності.