Сам проявив ініціативу: в Німеччині засудили працівника Бундесверу, який шпигував для РФ

Офіцер зв'язався з дипломатами РФ і передав їм секретну інформацію про системи радіоелектронної боротьби.

Related video

У Німеччині суд виніс вирок у справі капітана Бундесверу, який шпигував на користь РФ. Його засудили до 3,5 років в'язниці. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, 54-річний Томас Х. працював у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу. Цей підрозділ займається РЕБ і закупівлею матеріалів і зброї, а також тестує оборонні технології.

З травня 2023 року офіцер кілька разів зв'язувався з дипломатами РФ та пропонував їм співпрацю. Ті прийняли пропозицію німця і він "поділився" з ними секретними даними про системи радіоелектронної боротьби.

Обвинувачений визнав провину та назвав мотивом "страх перед ядерною ескалацією війни в Україні".

Томаса Х. було заарештовано у Кобленці 9 серпня 2023 року. За даними Федеральної прокуратури ФРН, затриманий з травня 2023 року за власною ініціативою кілька разів зв'язувався з Генеральним консульством РФ у Бонні та російським посольством у Берліні, пропонуючи співпрацю.

27 травня вищий земельний суд федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія у місті Хамм засудив його до 3,5 років ув'язнення.

Нагадаємо, що 26 травня повідомлялося, що РФ направила до Північної Кореї експертів, щоб допомогти розробити супутник-шпигун. Пхеньян провів масштабніші випробування двигунів, ніж очікувалося. Робиться це для того, щоб враховувати стандарти фахівців із РФ.

10 травня повідомлялося, що двох українок з Чернігова, які поїхали за аліментами до Білорусі, затримали за шпигунство. В однієї з жінок в телефоні знайшли фото військової техніки, які зробив її син. Жительку Чернігова звинуватили у розвідувальній діяльності на користь України.