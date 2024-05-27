В Луганске прогремели мощные взрывы: горит в районе военного училища, — ОВА (фото, видео)

Глава Луганской ОГА заявил, что потери авиационной техники у российских оккупантов могут быть существенными. Блогер Роман Шрайк предположил, что на местный аэродром "прилетели в гости ATACMS".

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В понедельник вечером, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели взрывы. После этого поднялся масштабный пожар. Сначала о взрывах сообщили местные Telegram-каналы и российские СМИ. Взрывы в городе подтвердил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, взрывы прогремели в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который находится рядом.

"Чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел "хлопок", который испортил россиянам планы. Теперь еще раз. Что именно повреждено или разрушено — оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными", — написал Лысогор.

Местные жители в соцсетях публикуют кадры, на которых видно яркое пламя.

"В Луганске прозвучало несколько взрывов, после обстрела начался пожар", — сообщило российское информационное агентство "ТАСС".

Российские мониторинговые паблики в 21:10 писали о том, что Украина "предприняла попытку нанести удар из HIMARS", а "выходы" ракет якобы были из-под Краматорска Донецкой области.

Оккупанты традиционно заявили об "успешной" работе ПВО. Через минуту сообщили о повторном ударе.

Фото: Соцсети

Блогер Роман Шрайк в Telegram предположил, что вероятно "на местный аэродром прилетели в гости ATACMS".

Фото: Шрайк Ньюс / Telegram Фото: Шрайк Ньюс / Telegram

Позже "ТАСС" проинформировало, что в результате удара есть пострадавшие. На место происшествия выехали оперативные службы и кареты скорой помощи.

Глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник заявил об обстреле кассетными боеприпасами.

Напомним, 20 мая в пригороде оккупированного Луганска в районе Академии внутренних дел, где базируются подразделения ВС РФ, прогремел взрыв.

22 мая председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в результате удара оккупанты понесли существенные потери — удалось поразить живую силу и офицерский состав противника.