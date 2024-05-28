Хотят вызвать панику: в РФ будут угрожать открыть еще один фронт со стороны Беларуси, — ЦПД

В ЦПД заявили, что в ближайшее время возможен ряд провокационных заявлений со стороны высшего руководства России и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

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На этой неделе россияне будут распространять дезинформацию об открытии нового фронта со стороны Беларуси. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что в ближайшее время возможен ряд провокационных заявлений со стороны высшего руководства России и Беларуси с угрозами в адрес Украины.

"Основная цель этой ИПСО — нагнетание массовой паники в украинском обществе", — отметили в ЦПД.

Кроме того, как сообщается, россияне будут продолжать дискредитировать легитимность президента Украины Владимира Зеленского, а также украинской "формулы мира". Об этом говорит возникновение в информационном пространстве бывшего президента Виктора Януковича, которого россияне хотят выдать за "легитимного". Возможно, именно его будут противопоставлять Зеленскому.

Также там заявили, что РФ будет наращивать масштабы дезинформации о насильственной мобилизации в Украине. Будет акцентироваться внимание на том, что из-за мобилизации мужчин из предприятий Украину ждет экономический кризис. Более того, возможны провокации по поводу бунтов работников различных предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.

В ЦПД заявили, что российская пропаганда будет уделять больше внимания теле увеличения тарифов и курса валют по отношению к гривне. Россияне будут предсказывать украинцам тотальную бедность.

"Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы президент В. Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения", — сказано в отчете.

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что угрозы наступления на Украину с территории Беларуси по состоянию на сейчас нет. По его словам, "инсайды" о потенциальной угрозе наступления с севера являются враждебной информационной информацией. В то же время это не означает, что такое наступление вообще невозможно.