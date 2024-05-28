Хочуть викликати паніку: у РФ погрожуватимуть відкрити ще один фронт з боку Білорусі, — ЦПД

У ЦПД заявили, що найближчим часом можлива низка провокаційних заяв з боку вищого керівництва Росії та Білорусі з погрозами на адресу України.

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Цього тижня росіяни поширюватимуть дезінформацію про відкриття нового фронту з боку Білорусі. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що найближчим часом можлива низка провокаційних заяв з боку вищого керівництва Росії та Білорусі з погрозами на адресу України.

"Основна мета цієї ІПСО — нагнітання масової паніки в українському суспільстві", — зазначили в ЦПД.

Крім того, як повідомляється, росіяни продовжуватимуть дискредитувати легітимність президента України Володимира Зеленського, а також української "формули миру". Про це свідчить виникнення в інформаційному просторі колишнього президента Віктора Януковича, якого росіяни хочуть видати за "легітимного". Можливо, саме його протиставлятимуть Зеленському.

Також там заявили, що РФ нарощуватиме масштаби дезінформації про насильницьку мобілізацію в Україні. Акцентуватиметься увага на тому, що через мобілізацію чоловіків із підприємств на Україну чекає економічна криза. Ба більше, можливі провокації з приводу бунтів працівників різних підприємств через надання роботодавцям повноважень вручати повістки.

У ЦПД заявили, що російська пропаганда приділятиме більше уваги тілі збільшення тарифів і курсу валют щодо гривні. Росіяни передбачатимуть українцям тотальну бідність.

"Також ворожі медіа просуватимуть наратив, що нібито президент В. Зеленський хоче продовження війни і стягує гроші з населення", — сказано у звіті.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що загрози наступу на Україну з території Білорусі станом на зараз немає. За його словами, "інсайди" про потенційну загрозу наступу з півночі є ворожою інформаційною інформацією. Водночас це не означає, що такий наступ взагалі неможливий.