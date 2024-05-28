"Имеем гонку вооружений": РФ полностью переводит экономику на военные рельсы, — Згурец

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, на дальнейший ход боевых действий будут влиять возможности военно-промышленного комплекса. В целом, по разным оценкам, оккупанты могут обеспечивать высокую интенсивность на поле боя еще несколько лет.

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Россия намерена в ближайшее время окончательно перевести свою экономику на военные рельсы и этот процесс уже начался. Об этом детальнее рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, действия противника полной мерой указывают на то, что он не намерен останавливаться и планирует дальше продолжать ведение войны на истощение. Есть варианты, что это может продолжаться еще минимум несколько лет.

"По разным оценкам, Россия может вести боевые действия высокой интенсивности в пределах двух лет. Это при условии, если они будут иметь запас вооружения близкий к текущему. Впрочем, это касается различных категорий вооружения. Поскольку сейчас в России значительно снизилось количество танков, им нужно наращивать темпы производства боеприпасов, но изготовление ракет увеличилось", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно аналитик добавил, что на дальнейший ход боевых действий существенно будут влиять возможности военно-промышленного комплекса. Если Россия решила полностью перевести экономику на военные рельсы, тогда это соответственно приведет к увеличению темпов производства оружия.

"Именно поэтому сейчас мы имеем гонку вооружений РФ, США, европейских стран и Украины. От темпов изготовления оружия у наших партнеров и Украины непосредственно будет зависеть ход боевых действий. Очень надеюсь, что это понимают наши союзники. В частности, в вопросе изготовления боеприпасов. Мы вошли в формат войны на истощение, где мощности ВПК и экономики будут играть ключевую роль на поле боя", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 9 мая сообщалось, что российские склады опустошены, но президент Владимир Путин не будет переводить экономику на военные рельсы, о чем заявили в ISW. По данным аналитиков, чтобы поддерживать войну в Украине, Россия тратит огромные запасы техники и другого оборудования советских времен, ведь российский оборонпром не способен обеспечить насущные потребности.