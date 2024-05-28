Карта показала рекордные удары Украины по российским объектам ядерного обнаружения (фото)

На опубликованной карте отмечены места попадания украинских дронов по российским объектам ядерного предупреждения.

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Российский радиолокационный объект раннего предупреждения о ядерных баллистических ракетах стал ключевой целью украинских дальнобойных дронов. За последние два месяца беспилотники Киева атаковали три объекта в РФ. Об этом сообщает Newsweek.

За последнюю неделю было два таких удара. Сначала 22 мая беспилотник поразил радар "Воронеж-ДМ" на Армавирской радиолокационной станции на юге Краснодарского края. На объекте расположены два радара "Воронеж-ДМ" с дальностью действия около 6000 км.

По данным "Радио Свобода", в результате атаки, по-видимому, было повреждено здание, в котором располагался один из радаров. Объект находится более чем в 482 км от ближайшей территории, подконтрольной Украине.

За ударом рядом с Армавиром последовал более амбициозный удар. 26 мая украинский беспилотник пролетел около полутора тысяч километров из подконтрольной Киеву территории и нацелился на радар "Воронеж-М" недалеко от города Орск в Оренбургской области недалеко от границы с Казахстаном.

Масштабы ущерба на объекте в Орске пока неясны. Но эта атака, возможно, была самым дальним ударом украинского беспилотника на сегодня. Список целей постоянно растет, а Киев отдает приоритет российским радарам дальнего действия и нефтедобывающим заводам.

Карта ударов по объектам РФ

Издание The Kyiv Independent со ссылкой на анонимный источник в военной разведке сообщило, что дрон, использованный в воскресной атаке, пролетел 1800 км; дальше, чем было заявлено.

Агентство Reuters процитировало неназванный источник в украинской разведке, который подтвердил двойные удары беспилотников. На вопрос, почему российские радары дальнего действия стали объектом нападения, последовал ответ: "Они следят за украинскими силами безопасности и обороны на юге Украины".

Украина начала свою кампанию ударов по российским радарам раннего предупреждения в апреле по 590-му отдельному радиотехническому центру воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия).

На этом объекте расположена загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер" — часть российской сети разведки и раннего предупреждения.

Напомним, что, по данным Forbes, после удара дрона 11 апреля РФ потеряла единственный радар предотвращения ядерного удара.

Также сообщалось, что уничтожив корабль РФ в Крыму 19 мая, Украина раскрыла секрет ракет ATACMS.