Диверсант из Молдовы поджег две электроподстанции в Одесской области, — прокуратура

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали гражданина соседней страны, который имел вид на постоянное жительство в Украине. Мужчине за содеянное должны были заплатить две тысячи долларов.

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Служба безопасности Украины задержала диверсанта, ответственного за поджоги стратегических энергетических объектов на территории Одесской области. Им оказался гражданин соседней европейской страны, который проживал в Украине и работал на ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 29 мая. В Одесской областной прокуратуре уточнили, что задержанный — гражданин Молдовы.

В середине апреля он вылил 5 канистр бензина на технологическое оборудование двух электроподстанций. В результате этого произошел пожар. Оборудование было уничтожено, а электроподстанции выведены из строя. Эти объекты обеспечивали электропитание 8 населенных пунктов, где проживали более 14 тысяч абонентов. Среди них — учреждения здравоохранения и объекты водо-, тепло-, газоснабжения.

По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины. Его завербовало ФСБ весной этого года. А для совершения диверсий он привлек сообщника, гражданина Молдовы, который имел вид на жительство в Украине.

За свои "услуги" мужчина должен был получить 2 тысячи долларов. После содеянного он планировал выехать за границу, но СБУ установила его местонахождение и задержала на местной автотрассе. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Организатору диверсии планируют сообщить о заочном подозрении и объявить его в международный розыск.

Напомним, 3 апреля Служба безопасности Украины задержала диверсантов, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области.

26 марта правоохранители на Полтавщине поймали "на горячем" диверсантов, которые заложили взрывчатку вблизи пути и системы электропитания подвижного состава поездов.